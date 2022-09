(LĐ online) - Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn ngành hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới với chủ đề “Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại”.

Sở Y tế tỉnh đề nghị các đơn vị triển khai đồng loạt tổ chức các hoạt động, phong trào nhân dịp Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2022 trong tuần từ ngày 12 - 18/9/2022 theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Tăng cường tuyên truyền về an toàn người bệnh bằng nhiều hình thức như chạy bảng chữ điện tử, treo panô, áp phích với khẩu hiệu: “Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại”, áp dụng hình ảnh, biểu tượng theo mẫu hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới tại đơn vị.

Tổ chức các hội thảo, tập huấn, ký cam kết, cuộc thi chuyên đề nhằm phổ biến kiến thức, mô hình cải tiến sử dụng thuốc an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh, kết quả triển khai Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tham gia khảo sát của Bộ Y tế về chủ đề: “Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại”. Phối hợp với các đơn vị truyền thông trên địa bàn tuyên truyền các hoạt động của Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2022 rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo thông báo của Bộ Y tế Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc hưởng ứng “Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2022”, mỗi người trên thế giới vào một thời điểm nào đó trong đời sẽ phải dùng thuốc để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh tật. Tuy nhiên, thuốc đôi khi gây ra tổn hại nghiêm trọng nếu việc bảo quản, kê đơn, cấp phát, sử dụng không đúng cách hoặc không được theo dõi đầy đủ.

Các hành vi sử dụng thuốc không an toàn và sự cố về sử dụng thuốc là những nguyên nhân hàng đầu gây ra tổn hại (có thể phòng tránh được) trong việc chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. Sự cố về sử dụng thuốc xảy ra khi hệ thống quản lý chất lượng yếu kém; các yếu tố chủ quan như nhân viên y tế mệt mỏi, điều kiện môi trường làm việc kém hay thiếu nhân lực đều ảnh hưởng tới an toàn sử dụng thuốc. Việc này có thể dẫn tới tổn hại nghiêm trọng cho người bệnh, gây tàn phế và thậm chí tử vong. Đại dịch Covid-19 kéo dài đã và đang làm trầm trọng thêm nguy cơ xảy ra sự cố về sử dụng thuốc và các tổn hại có liên quan đến thuốc. Trong bối cảnh đó, ‘Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại” được chọn làm chủ đề, khẩu hiệu cho Ngày An toàn người bệnh thế giới năm 2022.

Chiến dịch toàn cầu Ngày An toàn người bệnh thế giới năm nay tái khẳng định các mục tiêu của WHO: “Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại” đã được WHO phát động từ năm 2017. Chiến dịch kêu gọi các bên liên quan ưu tiên hành động sớm để ngăn ngừa các tổn hại có thể ảnh hưởng cho người bệnh do các hành vi không an toàn liên quan đến thuốc. Những hành vi này bao gồm các tình huống nguy cơ trong chăm sóc, điều trị như dùng quá nhiều loại thuốc, dùng các loại thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau. Chiến dịch sẽ tập trung đặc biệt vào tác động của đại dịch Covid-19 đối với an toàn sử dụng thuốc, liên quan đến sự gián đoạn nghiêm trọng việc cung cấp các dịch vụ y tế trong đại dịch.

Ngày An toàn người bệnh thế giới là một trong những Ngày Sức khỏe cộng đồng toàn cầu của WHO nhằm hành động toàn cầu về an toàn người bệnh. Mục tiêu của Ngày An toàn người bệnh thế giới là nâng cao nhận thức, sự tham gia của cộng đồng, nâng cao hiểu biết trên phạm vi toàn cầu và hướng tới sự đoàn kết hành động của các quốc gia thành viên để thúc đẩy an toàn và giảm thiểu tổn hại cho người bệnh.

Mục tiêu của Ngày An toàn người bệnh thế giới năm 2022 là: Nâng cao nhận thức toàn cầu về gánh nặng của các tổn hại liên quan đến sự cố trong sử dụng thuốc hoặc các hành vi sử dụng thuốc không an toàn, đồng thời ủng hộ hành động khẩn cấp để cải thiện an toàn sử dụng thuốc. Tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan nhằm ngăn ngừa sự cố trong sử dụng thuốc và giảm tổn hại liên quan đến thuốc. Hướng dẫn người bệnh và gia đình tham gia trong việc sử dụng thuốc an toàn. Tích cực triển khai Chiến dịch An toàn người bệnh toàn cầu của WHO: Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại.

AN NHIÊN