(LĐ online) - Sáng 15/9, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố Đà Lạt và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt phối hợp tổ chức Đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) năm 2022. Tham dự lễ khai mạc có chư tôn Hòa thượng chứng minh là Trưởng/Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; quý chư tôn thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư tôn đại đức tăng ni… trong Ban Trị sự tỉnh, thành phố, các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trên thành phố Đà Lạt cùng đông đảo Phật tử các đạo tràng…

Phút tĩnh lặng tưởng niệm những người đã khuất

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giao thông-Vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, Phòng PA02, Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan của thành phố Đà Lạt và các gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông và đông đảo người dân Đà Lạt.

Trong diễn văn khai mạc, Thượng tọa Thích Vạn Trí, Trưởng Ban tổ chức phát biểu về mục đích Đại lễ cầu siêu nhằm kỉ niệm 10 năm thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương về công tác bảo đảm an toàn giao thông; cùng với thông điệp “tưởng nhớ người đi vì người ở lại”. Tổ chức Đại lễ cầu siêu các hương linh tử vong vì TNGT là một Phật sự quan trọng của Giáo hội, nói lên tinh thần cao đẹp của người còn sống dành cho người đã qua đời.

Chư tôn Ni nguyện an lành đến mọi chúng sinh

Trưởng Ban tổ chức Thượng tọa Thích Vạn Trí phát biểu: “Chúng tôi tin rằng, các hương linh TNGT sẽ hưởng được cam lồ pháp thực và diệu pháp âm của chư Phật, tỏ ngộ tự tâm, dứt sạch mê lầm, siêu sanh về cõi Phật. Bên cạnh đó là hình ảnh trực quan làm bài học giáo dục cho những ai điều khiển giao thông trên đường, hãy vì chúng ta và mọi người mà hết sức tỉnh táo và ý thức. Ngày hôm nay, chúng ta tổ chức cầu siêu những người không may vì TNGT mà tử nạn, nhưng chúng ta cũng không quên tưởng niệm những chiến sĩ anh hùng, liệt sĩ có công và tất những người đã vong thân vì đất nước hòa bình mà xả thân trong binh đao khói lửa. Tất cả những người con dân nước Việt, đã mang ơn sâu sắc đến toàn thể các gia đình đã hy sinh cho đất nước này, cho dân tộc này được hòa bình và thịnh vượng như ngày hôm nay. Đồng thời xin hồi hướng công đức cho những người hùng vì chống dịch Covid-19 đã mãi mãi nằm xuống mà không trở về với thân nhân, những hương linh không may mắn vì Covid-19 mà ra đi…”.

“…Và đại lễ cầu siêu được diễn ra như một phần chia sẻ của Phật giáo đối với sự đau buồn, mất mát của quí vị”, Hòa thượng Thích Vạn Trí nhấn mạnh.

Đại diện chính quyền thành phố Đà Lạt, Phó Chủ tịch UBND Đà Lạt Võ Ngọc Trình phát biểu: Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/6/2022), toàn quốc xảy ra 5.703 vụ TNGT, làm chết 3.314 người; trung bình một ngày có khoảng 18 người bị TNGT lấy đi mạng sống, cùng với hàng trăm người bị thương tật suốt đời. Đối với thành phố Đà Lạt, ông Võ Ngọc Trình cũng cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2022, TNGT vẫn ở mức độ cao, đã xảy ra 25 vụ làm chết 9 người, bị thương 21 người. So cùng kỳ năm 2021 tăng 11 vụ, số người chết tăng 5 người, số bị thương tăng 11 người. Trong đó tỷ lệ các nguyên nhân gây ra tai nạn chủ yếu từ ý thức và nhận thức của người tham gia giao thông, như đi không đúng làn đường, không chú ý quan sát, vượt xe trái quy định.

Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa và lãnh đạo diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương thắp hương tưởng niệm

Ông Võ Ngọc Trình phát biểu: “Với chủ đề năm an toàn giao thông 2022 là: “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Bằng nhiều hành động mạnh mẽ, thông qua các chính sách quốc gia, của Ban An toàn giao thông thành phố và những cam kết xã hội, chúng ta đang làm mọi cách để giảm thiểu số vụ TNGT - kèm theo đó là giảm thiểu số người chết và bị thương. Nhà nước, các tổ chức xã hội, các đoàn thể cho đến từng cá nhân, đều phải chung tay hành động trên tinh thần “chung sức - đồng lòng”, với phương châm “mạnh mẽ - quyết liệt”.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Hòa thượng Thích Thanh Tân - Trưởng Ban Trị sự ban đạo từ đến buổi đại lễ. “Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng kêu gọi Phật tử các giới, mọi người cũng như cộng đồng xã hội: Tuyệt đối tránh xảy ra tình trạng TNGT khi điều khiển phương tiện giao thông, tham gia giao thông; Tìm hiểu “nguyên nhân gây ra TNGT”; Khắc phục “nguyên nhân gây ra TNGT”; “Chánh niệm tỉnh giác trong khi tham gia giao thông”… “Tôi tin tưởng rằng với lòng tưởng niệm sâu sắc, với Đại lễ cầu siêu, với tấm lòng thành, với một nén hương chí thành chí kính thanh tịnh của chư Tăng Ni, Phật tử, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, mà các vong linh - nạn nhân tử nạn vì TNGT được siêu sanh Tịnh độ, tư tại trong pháp giới vô biên…”.

Tại Lễ khai mạc cầu siêu, quý chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức Tăng Ni và phật tử nhất tâm niệm Phật gia hộ; quý chư tôn hòa thượng, thượng tọa cùng đại diện lãnh đạo các cấp đoàn thể, chính quyền của tỉnh và thành phố cũng đã thắp hương tưởng niệm những người tử vong vì TNGT.

MINH ĐẠO