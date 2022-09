Tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy tại các trường học

(LĐ online) - Ngày 26/9, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng chống ma túy cho cán bộ, giáo viên và đoàn viên, học sinh các trường trên địa bàn, gồm: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Nguyễn Thái Bình, THCS Nguyễn Trãi và THCS N Thol’Hạ.

Các em học sinh ký cam kết không vi phạm Luật giao thông đường bộ và ma túy năm học 2022 - 2023

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên của Công an huyện đã thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng thời, truyền đạt các kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ; các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, các kỹ năng điều khiển phương tiện và cách phòng, tránh tai nạn giao thông; tác hại của ma túy ...

Với hình thức tuyên truyền trực quan hình ảnh, dễ hiểu, học sinh tham gia trả lời các câu hỏi tình huống… buổi tuyên truyền giúp cán bộ, giáo viên và học sinh các trường nắm vững thêm các kiến thức pháp luật để tham gia giao thông an toàn hơn, trở thành tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Trong đó, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao nhận thức, hạn chế tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Dịp này, 100% Đoàn các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, các Liên đội trực thuộc tổ chức cho Đoàn viên, Đội viên, thanh thiếu niên, học sinh ký cam kết không vi phạm Luật giao thông đường bộ và ma túy năm học 2022 - 2023.

N.MINH