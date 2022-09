Ước Mơ Hồng mang yêu thương đến với trẻ em nghèo vùng sâu

Nhiều năm nay, định kỳ hàng tháng, Nhóm thiện nguyện Ước Mơ Hồng và Hội Doanh nghiệp huyện Lạc Dương đều đến trao tặng gạo, nhu yếu phẩm, sữa, bánh kẹo... cho học sinh các trường mầm non vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Những yêu thương này đã góp phần cùng với nhà trường nâng cao chất lượng bữa ăn để giữ chân học sinh nghèo nơi đây đến lớp mỗi ngày.

Ngày cuối tuần tháng 9, vượt quãng đường hơn 60 km từ trung tâm huyện Lạc Dương đến xã vùng sâu, vùng xa nhất của huyện, Nhóm thiện nguyện Ước Mơ Hồng và Hội Doanh nghiệp Lạc Dương mang bao yêu thương cùng với những món quà thiết thực đến với Trường Mầm non Đưng K’nớ. Đây là việc làm định kỳ hàng tháng đã được Nhóm Ước Mơ Hồng và Hội Doanh nghiệp huyện duy trì nhiều năm nay.

Anh Nguyễn Phục Quốc - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Lạc Dương và cũng là một trong những người sáng lập Nhóm thiện nguyện Ước Mơ Hồng chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn chia sẻ bớt những khó khăn của học sinh mầm non vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, đóng góp từ anh em nhóm thiện nguyện và Hội Doanh nghiệp, bằng tất cả tấm lòng, chúng tôi cố gắng mang yêu thương đến với các em học sinh nghèo nhiều hơn để các em vui đến trường”.

Thành viên của Nhóm thiện nguyện Ước Mơ Hồng và Hội Doanh nghiệp Lạc Dương mỗi người mỗi công việc khác nhau. Đến hẹn lại lên, không ai nhắc nhưng mọi người đều nhớ cứ tuần cuối hàng tháng, các thành viên lại “tay xách nách mang” với nào là gạo, rau, nhu yếu phẩm, sữa, bánh kẹo... để đến với học sinh các trường mầm non vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện. Mỗi lần thấy đoàn đến, các em học sinh lại ùa ra chào đón như đón những người thân quen, để rồi được các cô chú bế bồng, thăm hỏi và chia cho những phần quà bánh.

Cô Nguyễn Thị Nông - Hiệu trưởng Trường Mầm non Đưng K’nớ cho hay: “Trường có hơn 90% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên việc tổ chức ăn bán trú cũng khiến trường gặp nhiều trở ngại. Do đó, nhà trường luôn cố gắng làm sao trẻ có được bữa ăn đầy đủ chất để phát triển cân đối, toàn diện và vui thích đến lớp. Cùng với sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, Nhóm thiện nguyện Ước Mơ Hồng và Hội Doanh nghiệp Lạc Dương đã nhận đỡ đầu hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm hàng tháng, qua đó nhà trường đã tổ chức tốt bữa ăn bán trú cho trẻ đảm bảo dinh dưỡng. Nhờ vậy phụ huynh cũng yên tâm khi cho con theo học tại trường và tỷ lệ trẻ chuyên cần ngày càng tăng”.

Không chỉ hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho Trường Mầm non Đưng K’nớ, năm học 2022-2023 này, nhóm thiện nguyện Ước Mơ Hồng và Hội Doanh nghiệp Lạc Dương còn nhận đỡ đầu cho học sinh Trường Mầm non Long Lanh thuộc xã vùng sâu, vùng xa của huyện - Đạ Chais giáp ranh huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Những năm trước, nhóm còn hỗ trợ cho Trường Mầm non Bảo Thuận, huyện Di Linh. Ngoài hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm để nhà trường cải thiện bữa ăn cho trẻ em nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm còn sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tiếp sức cho các em đến trường.

Cùng với hoạt động định kỳ hàng tháng này, Nhóm thiện nguyện Ước Mơ Hồng và Hội Doanh nghiệp Lạc Dương còn phối hợp với một số nhà hảo tâm cùng Câu lạc bộ Xe bán tải và Những người bạn PNF trao tặng hàng trăm chiếc xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; trao tủ sách thư viện, sách giáo khoa, sách kỹ năng sống, dụng cụ học tập, giày thể thao... tới học sinh khó khăn các trường vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ chăn mền, máy giặt, tủ lạnh, quạt điện và nhu yếu phẩm cho học sinh dân tộc nội trú. Bên cạnh đó, nhóm còn xây tặng nhà tình thương cho các hộ nghèo, tiếp tế rau xanh đến những ngôi chùa vùng sâu, vùng xa, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi... Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát, nhóm thực hiện các chương trình giải cứu nông sản giúp người dân, trao tặng các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch hàng ngàn tấn rau, củ, quả, tiếp tế nhu yếu phẩm cho các trường hợp F0, phối hợp tổ chức Siêu thị 0 đồng để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho các em học sinh tiểu học... Nhóm còn tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo, công tác bảo trợ xã hội, bảo trợ trẻ em và người tàn tật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Với tâm niệm “hạnh phúc chính là sự sẻ chia”, Nhóm thiện nguyện Ước Mơ Hồng và Hội Doanh nghiệp huyện Lạc Dương đã và đang âm thầm góp một phần nhỏ của mình để làm cầu nối yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Và trong tâm thức mỗi thành viên, “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”... Những việc làm ý nghĩa đó đã góp phần tô đẹp thêm cho cuộc sống này.

VIỆT HÙNG