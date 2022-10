Bình đẳng giới - Thành tựu nổi bật của Việt Nam

(LĐ online) - Sự nghiệp giải phóng phụ nữ được Đảng ta quan tâm ngay từ buổi đầu thành lập. Khẩu hiệu “nam nữ bình quyền” đã được khẳng định từ Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946) và các Hiến pháp sau này.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác bình đẳng giới, được thế giới công nhận. Đây là động lực mạnh mẽ để Việt Nam tiếp tục thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, góp phần đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Thăm khám sức khỏe miễn phí cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Đ.A

BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC QUAN TÂM ĐẶC BIỆT

Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ luôn được Đảng, Nhà nước ta dành sự quan tâm đặc biệt và là một trong những mục tiêu quan trọng của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Điều này được thể hiện xuyên suốt trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn sinh động của cuộc sống.

Ngay từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ “nam - nữ bình quyền là một trong mười nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng Việt Nam”. Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác phụ nữ, trong đó đều nhấn mạnh đến vấn đề bình đẳng giới. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác phụ nữ nhằm cụ thể hóa quan điểm bình đẳng giới đã được nêu trong Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội Đảng.

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế...”. Điều này cho thấy, quan điểm chỉ đạo về công tác bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cho đến tất cả các kỳ Đại hội Đảng về sau này.

Từ các quan điểm, chủ trương của Đảng ta về bình đẳng giới, Nhà nước đã cụ thể hóa nhiều chính sách, pháp luật nhằm tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi để phụ nữ tham gia tích cực vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ Hiến pháp đầu tiên năm 1946 đến Hiến pháp sửa đổi năm 2013, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm bình đẳng giới; Điều 26 Hiến pháp 2013 khẳng định: “Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới”.

Việt Nam cũng đã tham gia ký kết nhiều công ước quốc tế và các chương trình nghị sự lớn về quyền của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới và được luật hoá vào hệ thống văn bản pháp luật quốc gia, ban hành các chính sách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ (Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Bộ luật Lao động, Luật Đất đai, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Giáo dục, Luật Khám bệnh, chữa bệnh…).

Chính phủ Việt Nam lần đầu tiên đưa ra Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và gần đây là Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, trong đó xác định mục tiêu “Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước”.

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác bình đẳng giới ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần thu hẹp khoảng cách về giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việt Nam đứng thứ 60 trên thế giới, đứng thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á về tỷ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử; đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN và thứ 47/187 quốc gia trên thế giới tham gia xếp hạng về bình đẳng giới trong tham chính và trong công tác quản lý.

Hiện nay, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng và Nhà nước được nâng cao về số lượng và nhất là về chất lượng. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 19 đồng chí nữ (9,5%); Quốc hội khóa XV đạt tỷ lệ 30,26% nữ đại biểu, cao nhất từ trước đến nay; Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh có 16% đồng chí nữ, HĐND cấp tỉnh có 29% đại biểu nữ… Tỷ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt trên 50%. Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 các nước đứng đầu về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã đều tăng so với các nhiệm kỳ trước.

Thành tựu về bình đẳng giới còn được thể hiện ở khía cạnh giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động; chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao.

Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đạt 26,5%, xếp thứ 9/58 quốc gia, nền kinh tế được nghiên cứu; nhiều doanh nhân nữ có uy tín và xếp hạng cao trong khu vực và thế giới. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, nhiều phụ nữ đã đoạt giải khu vực và quốc tế. Nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học tăng lên đáng kể; nhiều phụ nữ là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ; hàng nghìn nữ trí thức có nhiều thành công trong nước và quốc tế, trong đó nhiều người được trao tặng giải thưởng về nghiên cứu khoa học...

Bên cạnh đó, hợp tác song phương, thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ cũng được lồng ghép vào hoạt động đối ngoại đem lại hiệu quả thiết thực. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy ưu tiên xuyên suốt về “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh” với việc chủ trì thông qua Nghị quyết 1889 về vai trò của phụ nữ trong tái thiết hậu xung đột (năm 2009) và tổ chức Hội nghị quốc tế duy nhất với quy mô toàn cầu về Phụ nữ, Hòa bình, An ninh trong năm 2020 nhân dịp kỷ niệm 25 năm ra đời chương trình nghị sự này,… Những thành tựu đã đạt được trong công tác bình đẳng giới của Việt Nam là không thể phủ nhận.

NHỮNG THÁCH THỨC KHÔNG NHỎ

Mặc dù được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhưng Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề về bình đẳng giới không chỉ gây thiệt hại cho đối tượng yếu thế mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội.

Về chính trị - xã hội, tỷ lệ nữ giới làm công tác quản lý, lãnh đạo tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn thấp so với các vị trí quản lý, lãnh đạo nói chung và so với sự gia tăng của lực lượng lao động nữ nói riêng. Việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế; trình độ học vấn còn thâp…

Về kinh tế, chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ cùng một vị trí công việc vẫn tồn tại; cơ hội để phụ nữ tiếp cận những việc làm có thu nhập cao vẫn thấp hơn so với nam giới; lao động nữ chưa được đánh giá cao như lao động nam, là đối tượng dễ bị rủi ro và tổn thương hơn khi doanh nghiệp có nhu cầu cắt giảm nhân lực. Đặc biệt là hiện nay thu nhập bình quân của lao động nữ luôn thấp hơn nam giới…

Về gia đình, phụ nữ vẫn phải làm những công việc nội trợ là chủ yếu; vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ trong quá trình sinh con, nuôi con, chăm sóc con cái, kế hoạch hóa gia đình. Ngoài ra, phụ nữ còn gặp phải những vấn đề khác như vấn nạn ngược đãi phụ nữ, định kiến về giới, bạo lực gia đình, nạn nhân của buôn bán người, bóc lột lao động, xâm hại tình dục… Bất bình đẳng giới cũng được coi là một trong những nguyên nhân chủ yếu của nạn bạo lực gia đình.

Theo báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019, cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 phụ nữ (gần 63%) bị một hoặc hơn một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần và bạo lực kinh tế cũng như kiểm soát hành vi do chồng gây ra trong cuộc đời. Tỷ lệ lao động nữ phải làm công việc dễ bị tổn thương lên tới 59,6%, cao hơn nhiều so với với mức 31,8% của lao động nam…

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BÌNH ĐẲNG GIỚI

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng việc thực hiện bình đẳng giới ở nước ta vẫn đang đối mặt với những tồn tại, thách thức do tác động của toàn cầu hóa nền kinh tế; sự phát triển của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0; thiên tai, biến đổi khí hậu và sự thay đổi quy mô, cấu trúc dân số… Điều này đòi hỏi Việt Nam phải xây dựng các chính sách và hành động cụ thể để duy trì những thành quả đạt được; đồng thời giải quyết các vấn đề về giới đang tồn tại, cũng như sẽ nảy sinh trong giai đoạn tới. Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, ngày 03/3/2021, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 ban hành cùng Nghị quyết số 28/NQ-CP.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu Chiến lược đề ra, thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trước hết, phải nhận thức tình trạng bất bình đẳng giới là hệ luỵ của tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” và chỉ thay đổi khi xóa bỏ được tư tưởng có tính định kiến này. Chính vì vậy, cần đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiến đến xóa bỏ dần những phong tục, tập quán lạc hậu, lỗi thời mang định kiến về giới; thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt, nói chuyện về bình đẳng giới trong các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư… để làm thay đổi nhận thức của cả xã hội về bình đẳng giới.

Thứ hai, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; lồng ghép bình đẳng giới vào nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và các chương trình phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ có cơ hội tiếp cận và tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bổ sung cơ chế chính sách thúc đẩy bình đẳng giới cho phù hợp với tình hình mới, thay đổi cách tiếp cận “bảo vệ lao động nữ” sang cách tiếp cận “thúc đẩy bình đẳng giới”, nhằm tôn trọng các quyền cơ bản trong lao động nữ, phù hợp với các công ước quốc tế và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia. Đồng thời, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, phân biệt giới để răn đe trong xã hội.

Thứ ba, cần nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động về lợi ích kinh tế và xã hội của bình đẳng giới, nhất là thay đổi tư duy của người sử dụng lao động nhằm xoá bỏ những định kiến đối với lao động nữ, từ đó thu hẹp khoảng cách về giới tại nơi làm việc.

Mặc dù pháp luật đã có quy định cụ thể về nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử dựa trên giới tính, nhưng thực tế vẫn còn nhiều nơi vi phạm. Do đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần có cơ chế giám sát các cơ sở lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về vấn đề này, nhằm đảm bảo lao động nữ được hưởng các chế độ ưu tiên về giới; được cung cấp và xã hội hóa các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ em để tạo điều kiện tốt nhất cho cả lao động nam và nữ; phụ nữ và nam giới được tạo cơ hội bình đẳng trong chế độ tiền lương, tiền thưởng, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề…

Thứ tư, tập trung triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt về thực hiện bình đẳng giới như: CLB Bình đẳng giới, CLB Gia đình văn hóa, CLB Gia đình phát triển bền vững; Tổ công tác tư vấn, hỗ trợ bạo lực giới; Mô hình trợ giúp nạn nhân bị bạo lực giới; Mô hình ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; Mô hình Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh; Mô hình tăng cường sự tham gia của nam giới trong phòng, chống bạo lực giới; Mô hình người cha trách nhiệm,…

Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là mục tiêu phấn đấu của toàn nhân loại, trong đó có Việt Nam. Dù đã đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực bình đẳng giới, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và đề ra các chương trình hành động với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giới trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước đưa phụ nữ tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ mọi thành quả của sự phát triển.

VĂN NHÂN