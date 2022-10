CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU "NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC" TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ VII (NHIỆM KỲ 2022-2027)

Nhân dịp Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027), phóng viên Báo Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn Linh mục Hoàng Văn Chính - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh để giúp bạn đọc, đồng bào Công giáo nhìn lại những thành tựu, đóng góp tích cực trong 5 năm qua (2017-2022) và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Linh mục Hoàng Văn Chính - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh

• PV: Góp phần chung vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu mạnh, chức sắc và đồng bào Công giáo tỉnh đã có nhiều đóng góp trong 5 năm qua, vậy Linh mục cho biết những thành tựu nổi bật đó là gì?

• Linh mục Hoàng Văn Chính: Ủy ban Đoàn kết Công giáo là một tổ chức xã hội, thành viên của MTTQ Việt Nam; đại diện cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, có nhiệm vụ tập hợp đoàn kết rộng rãi mọi người Công giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Nhìn lại quá trình 30 năm hình thành và phát triển của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng cũng đồng thời là dịp tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong đồng bào Công giáo, khẳng định hơn nữa trách nhiệm của người Công giáo trong tư cách vừa là công dân, vừa là thành phần dân Chúa.

Đối với Lâm Đồng, là một tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, với 47 dân tộc anh em cùng chung sống. Giáo phận Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có 410.252 giáo dân, chiếm 31% dân số toàn tỉnh và sinh hoạt tại 124 giáo xứ. Có Toà Giám mục toạ lạc tại TP Đà Lạt với 351 linh mục triều và dòng, trên 1.382 tu sĩ nam, nữ, có 68 dòng, tu hội, hiệp hội hiện diện với 190 cộng đoàn cùng sinh hoạt.

Với tinh thần hiệp thông với Giáo hội, đồng hành với dân tộc, trong nhiệm kỳ 2017-2022; đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điển hình là Phong trào “Thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo”. 5 năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng đã phát huy, khai thác được tiềm năng, thế mạnh vào quá trình phát triển kinh tế chung của đất nước, luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, đều khắp trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khai thác ngành nghề truyền thống, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong tinh thần “dấn thân phục vụ”, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, được đồng bào Công giáo tỉnh luôn nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Các hoạt động từ thiện nhân đạo được quan tâm tích cực với tinh thần “Yêu thương và phục vụ”, trong 5 năm qua, các hoạt động khám, chữa trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo vẫn duy trì đều đặn. Trong dịp lễ, tết, các linh mục, dòng tu đã hỗ trợ hàng chục ngàn suất quà tặng người nghèo ăn tết, với kinh phí hàng tỷ đồng.

Trong sự nghiệp giáo dục, với tinh thần chung tay, góp sức cho sự nghiệp phát triển giáo dục tỉnh nhà; các dòng tu nữ tích cực tham gia trong lĩnh vực giáo dục, nhất là trong giáo dục trẻ mầm non. Đây là họat động chính của các nữ tu Công giáo Lâm Đồng. Toàn tỉnh hiện có 90 cơ sở giáo dục mầm non tư thục do các Hội Dòng Nữ tu Công giáo thành lập và quản lý với hàng chục ngàn cháu; các trường mầm non có quy mô lớn được đánh giá chất lượng rất tốt.

Các lớp học tình thương do Dòng Don Bosco đảm trách được duy trì từ lâu, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục trẻ mồ côi, trẻ nghèo, trẻ đường phố... Qua đó, giúp các em được giáo dục để trở thành người công dân tốt, ngoan ngoãn, có kiến thức. Các trường dạy nghề do Dòng La San, Dòng Don Bosco đang tổ chức dạy nghề cho các em rất có hiệu quả; các nhà nội trú tình thương nuôi ăn, ở, gửi đi học, giúp trẻ em dân tộc thiểu số nghèo có điều kiện đi học, mỗi năm chi phí hàng tỷ đồng.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi tham gia ủng hộ “Quỹ Vắc xin phòng, chống dịch COVID-19”, ngay sau khi phát động, đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng tích cực đồng hành cùng dân tộc trong phòng, chống dịch, tham gia ủng hộ với số tiền hàng tỷ đồng. Ngoài ra, các chức sắc, dòng tu và bà con giáo dân còn phối hợp với các đoàn thể chính trị địa phương hỗ trợ, thu gom và vận chuyển rau, củ quả... chuyển đến người dân TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây với tổng số hàng chục ngàn tấn rau, củ quả, lương thực thiết yếu phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch và Nhân dân trong các vùng dịch căng thẳng. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm giữa đồng bào lương và giáo.

Trong xây dựng đời sống văn hoá mới, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, việc thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong các sinh hoạt đạo - đời; đặc biệt là trong các vấn đề ma chay, cưới hỏi và các lễ nghi Công giáo trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả.

Năm năm qua đã có nhiều xã có đông đồng bào Công giáo đạt chuẩn nông thôn mới; hằng trăm khu dân cư có đông đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh được công nhận Khu dân cư văn hóa. Ngoài ra, qua bình xét hàng năm, 90% hộ gia đình Công giáo được công nhận gia đình văn hóa...

Biểu dương người Công giáo Lâm Đồng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

• PV: Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần sống “Tốt đời, đẹp đạo”, trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu và phương hướng được Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đề ra là gì, thưa Linh mục?

• Linh mục Hoàng Văn Chính: Trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh sẽ cùng các vị chức sắc, linh mục, tu sĩ trong toàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đoàn kết, chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của công dân và chu toàn bổn phận của người Ki Tô hữu, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Vận động bà con giáo dân tích cực tham gia xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt huấn từ của Đức Giáo hoàng Benedict XVI: “Người Công giáo tốt cũng là công dân tốt”.

Mặt khác, sẽ tăng cường hơn công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Công giáo tại địa phương, kịp thời phản ánh với MTTQ Việt Nam tỉnh để kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phát động, trọng tâm là: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động. Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc Việt Nam, phấn đấu đưa phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Lâm Đồng phát triển mạnh mẽ, đều khắp; hòa nhịp chung với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, góp phần cùng với chính quyền và Nhân dân các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương, đất nước.

Vận động đồng bào Công giáo đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo, thoát nghèo bền vững, nâng cao thu nhập đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Phấn đấu đạt mục tiêu không còn hộ nghèo trong các giáo xứ và ngày càng có nhiều hộ khá, hộ giàu. Vận động đồng bào Công giáo đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Vận động tích cực tham gia hoạt động xã hội hóa giáo dục mầm non, y tế, dạy nghề và trợ giúp xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt Chương trình Phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội và các tôn giáo về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục mầm non, y tế, dạy nghề và trợ giúp xã hội.

Vận động đồng bào Công giáo tiếp tục đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng- xanh - sạch - đẹp, xây dựng, nhân rộng Mô hình “Giáo xứ, giáo họ an toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt Chương trình Phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tôn giáo về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; nội dung cam kết “Các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng đồng hành thực hiện an toàn giao thông”. Tiếp tục vận động xây dựng, nhân rộng các Mô hình: “Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Giáo xứ, giáo họ bình yên”... trong vùng đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng.

• PV: Trân trọng cám ơn Linh mục đã dành thời gian trả lời phỏng vấn! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

NGUYỆT THU (thực hiện)