Đà Lạt: Đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học

(LĐ online) - Ngày 25/10, UBND TP Đà Lạt đã có chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Công an thành phố, các trường học trực thuộc thành phố và UBND các phường, xã tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học và chấn chỉnh tình trạng vi phạm đạo đức, pháp luật của học sinh.

Nhằm tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, chấn chỉnh tình trạng vi phạm, kịp thời can thiệp, hỗ trợ những học sinh có biểu hiện vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm đạo đức, pháp luật và tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh, UBND TP Đà Lạt giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động, phối hợp với Công an thành phố, chính quyền các địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc buôn bán hàng rong trước cổng trường, đưa ra giải pháp chấn chỉnh và đề xuất xử lý đối với các đơn vị trường học không thực hiện nghiêm túc. Tăng cường kiểm tra công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức của học sinh trên địa bàn. Chủ động, phối hợp với Công an thành phố và các trường học trực thuộc kiểm tra hệ thống an ninh của trường; nghiên cứu xã hội hóa lắp đặt thêm camera (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, viên chức, nhân viên và cơ sở vật chất của trường và an ninh trường học, không để các đối tượng xâm nhập vào trường học thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, buôn bán hàng rong, tăng cường đảm an toàn giao thông tại các cổng trường và an ninh trong các trường học.

Phòng Y tế chủ động phối hợp cùng chính quyền các địa phương tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hàng quán kinh doanh trước cổng trường theo quy định.

UBND các phường, xã chỉ đạo tổ chức ra quân và xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm trật tự đô thị, buôn bán hàng rong, đậu đỗ xe sai quy định... gây mất mỹ quan, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực trước cổng trường trên địa bàn quản lý; duy trì thường xuyên, liên tục công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm; đặc biệt, tập trung, tăng cường ra quân vào các thời gian vào lớp, nghỉ giữa giờ và tan trường của học sinh.

Các trường học trực thuộc thành phố quan tâm thường xuyên, liên tục đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho học sinh. Phối hợp với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán hàng rong trước cổng trường. Tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh không cho học sinh mua và sử dụng các thực phẩm không rõ nguồn gốc của người bán hàng rong trước cổng trường. Tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh những tác hại của việc sử dụng mạng xã hội không có chọn lọc. Tăng cường công tác giáo dục giới tính, phòng, chống xâm hại, giáo dục kỹ năng tự vệ, kỹ năng sống cho học sinh, giúp học sinh có kỹ năng bảo vệ bản thân trước các đối tượng xấu, trước ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội nói riêng và các tác động mặt trái của xã hội nói chung.

Tăng cường công tác bảo vệ trường học, ngăn chặn các đối tượng xấu trà trộn vào trường học xâm hại học sinh; kiểm soát, ngăn ngừa các nguy cơ xâm hại đối với học sinh; kiểm tra các vật dụng học sinh mang đến trường, ngăn chặn việc học sinh mang hung khí, các chất kích thích đến trường.

AN NHIÊN