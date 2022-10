Gấp rút hoàn thành kế hoạch, kịch bản các chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX

(LĐ online) - Chiều 21/10, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 với các sở, ban, ngành, TP Đà Lạt và Bảo Lộc về công tác chuẩn bị lễ hội.

Toàn cảnh hội nghị

Chỉ còn 9 ngày nữa, chuỗi các hoạt động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - 2022 sẽ bắt đầu. Tính đến thời điểm này, Ban Tổ chức đã thống nhất 9 hoạt động chính, 12 hoạt động hưởng ứng và 23 hoạt động khác. Theo báo cáo của UBND TP Đà Lạt, nơi diễn ra phần lớn các hoạt động Festival Hoa, thành phố đã gấp rút tiến hành các hoạt động chỉnh trang đô thị, căng gọn hệ thống cáp viễn thông, xã hội hóa hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, đèn trang trí trên các tuyến đường và ven hồ Xuân Hương. Thời gian tới, sẽ hoàn thiện chi tiết nội dung chương trình Festival Hoa, chậm nhất đến 30/10 hoàn thành. Tất cả công trình hạ tầng chỉnh trang đô thị kết thúc ngày 30/11. Đã trồng hoa cây xanh dọc các tuyến suối, vận động các hộ dân, các khu dân cư trồng thêm hoa, cây cảnh; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký chương trình hưởng ứng. Các không gian hoa - chương trình chính của lễ hội đã được chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện maket từng tiểu cảnh. Chương trình Trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh tại Vườn hoa thành phố cơ bản đã thống nhất nội dung, đã mời các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự. Các chương trình hưởng ứng như: Phố bên đồi, Lễ hội khinh khí cầu, Trình diễn thời trang và di sản, Hội thi duyên dáng áo dài hoa, Du lịch bằng trực thăng… đang gấp rút hoàn thành chuẩn bị. Chương trình dù lượn ngắm Đà Lạt từ trên cao đã được tiến hành biểu diễn vào 2 ngày cuối tuần từ nay đến hết tháng 11.

Các hoạt động diễn ra ở Bảo Lộc cũng đã được chuẩn bị như chương trình nghệ thuật Hương trà Sắc tơ; Triển lãm, trưng bày trà, tơ lụa, các đặc sản của địa phương. Công tác tuyên truyền Festival Hoa cũng được đẩy mạnh trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng, pano, áp phích.

Đối với chương trình khai mạc và bế mạc Festival, 2 Công ty Tổ chức sự kiện đã lên kịch bản, đang chọn bài hát cho từng phần, chọn nhạc, biên đạo, tuyển diễn viên quần chúng, chuẩn bị hình ảnh, dàn dựng, tập luyện; đồng thời, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nội dung, nghệ thuật, kỹ thuật công nghệ và mỹ thuật.

Các công tác hậu cần, an ninh trật tự, y tế… cũng đã được các sở, ngành đề ra kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các phương án thực hiện.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tuần sau phải hoàn thành mọi kế hoạch, kịch bản; Sở Tài chính nhanh chóng thẩm định và ứng kinh phí để triển khai; các địa phương phải chỉnh trang đô thị, khu dân cư sạch đẹp, hoàn thành công trình chiếu sáng nghệ thuật quanh hồ Xuân Hương; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá cả dịch vụ trong Festival Hoa; đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông. Riêng chương trình hội thảo về rau, hoa phải thiết thực, đi vào chiều sâu, không mang tính hình thức. UBND tỉnh sẽ phân bổ kinh phí thực hiện đêm khai mạc ấn tượng với công nghệ mới; đồng thời, cân đối kinh phí hợp lý để chi cho công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự, dự toán các chương trình, hỗ trợ các địa phương để tổ chức một Festival Hoa thành công. Toàn bộ kinh phí tổ chức Festival Hoa lần này đều từ nguồn vận động xã hội hóa.

QUỲNH UYỂN