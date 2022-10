Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Lạt

Với trên 80% cán bộ, chiến sĩ nữ đảm nhận công tác tiếp dân, Hội Phụ nữ Công an TP Đà Lạt đã chọn cải cách thủ tục hành chính với tiêu chí “Vì Nhân dân phục vụ”, gắn công tác Hội với nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.

Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Lạt đoạt giải Nhất Hội thi Dân vũ thể thao do Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Lạt tổ chức vào tháng 9/2022

Trung tá Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Đà Lạt cho hay, trong những năm qua, cùng với việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân. Qua đó, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, thái độ, ứng xử văn hóa văn minh, lịch sự của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an TP Đà Lạt thân thiện, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Thực hiện tiêu chí “Vì Nhân dân phục vụ”, Hội Phụ nữ Công an TP Đà Lạt quán triệt những tiêu chí cụ thể đến từng hội viên để đăng ký thực hiện. Trong đó, cụ thể hóa qua các mô hình, phần việc, điển hình như: Nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thi đua tiếp dân giỏi; làm tốt công tác cấp phát căn cước công dân (CCCD) lưu động trên địa bàn; đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục và rút ngắn thời gian. Một trong những kết quả nổi bật trong việc cải cách thủ tục hành chính với tiêu chí “Vì Nhân dân phục vụ” là công trình Dân vận khéo của Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an thành phố về thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giải quyết hộ khẩu, CCCD. Bộ phận thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD chủ động tham mưu đảm nhận việc thu thập và tổ chức cấp CCCD lưu động tại các trường học, xã, phường vùng ven xa trung tâm thành phố vào các ngày thứ 7, Chủ nhật và làm CCCD tại nhà cho người già yếu, neo đơn, bệnh tật không có khả năng đi lại. Tại thời điểm cao điểm năm 2021 và 2022, để hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD, cùng với toàn lực lượng Công an thành phố, nữ cán bộ, chiến sĩ đã làm việc không kể thứ 7, Chủ nhật hay ngày lễ với tiêu chí “làm hết việc chứ không hết giờ”. Đặc biệt, từ1/1/2023, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú bằng giấy hết hiệu lực, cơ quan công an quản lý thông tin cư trú của công dân bằng điện tử. Vì vậy, Công an TP Đà Lạt đang thực hiện đợt cao điểm 90 ngày để hoàn thành dữ liệu chuẩn bị cho việc không dùng sổ hộ khẩu thì việc thu thập cơ sở dữ liệu để 100% công dân cư trú trên địa bàn thành phố có thông tin đúng - đủ - sạch - sống trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là nhiệm vụ cải cách hành chính lớn nhất của lực lượng công an, trong đó có nữ cán bộ chiến sĩ Công an thành phố.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin để đăng ký khách lưu trú du lịch qua mạng internet đã giảm nhiều thủ tục cũng như thời gian so với việc báo sổ như trước đây, tạo môi trường giao tiếp thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời phát huy tác dụng tích cực trong việc quản lý khách lưu trú, phục vụ kịp thời cho công tác xác minh, truy tìm của lực lượng công an.

Ngoài việc thi đua thực hiện tốt công tác chuyên môn tại đơn vị, hội viên nữ Công an thành phố luôn ý thức rõ vai trò của người phụ nữ trong gia đình, vun đắp mái ấm hạnh phúc, nuôi dạy con tốt... Song song với phấn đấu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hội viên phụ nữ Công an thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như vận động quyên góp trong cán bộ, chiến sĩ xây dựng Quỹ “Vì trẻ em bị bệnh hiểm nghèo”, “Nuôi heo đất”... Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, hội viên phụ nữ Công an thành phố đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động vận động, quyên góp, thu gom nông sản, nhu yếu phẩm gửi đến người dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề cùng với giúp đỡ trẻ em, phụ nữ, người lao động tạm cư có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

“Kết quả các mô hình, phần việc trong phong trào thi đua của Hội Phụ nữ Công an thành phố ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phấn đấu. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an “đổi mới, chủ động, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm”, góp phần cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố”, Trung tá Phạm Thị Thu Hà chia sẻ.

TUẤN HƯƠNG