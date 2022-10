Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao thông

(LĐ online) - Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đoàn thể vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng Cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức trên mạng xã hội VCNet.

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, công nhân, người lao động. Đồng thời, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người dân kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiêm theo đường link ctgt.dangcongsan.vn

Nội dung các câu hỏi xoay quanh các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông; kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; các quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Cuộc thi diễn ra trong 10 tuần, bắt đầu từ tháng 9/2022. Mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ chấm điểm và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba.

H.THẮM