Quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần XI

(LĐ online) - Từ ngày 17 - 19/10, hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại tỉnh Bình Thuận và trực tuyến tại 78 điểm cầu với sự tham dự của gần 1.700 cán bộ chủ chốt các cấp Hội Chữ thập đỏ thuộc các tỉnh, thành phố và các quận, huyện trên cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu khai mạc hội nghị từ đầu cầu trực tuyến tại Hà Nội, bà Bùi Thị Hòa – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam khẳng định: Hội nghị được tiến hành sau thành công của Đại hội Toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XI nhằm quán triệt tinh thần, quyết tâm của Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội tới cán bộ Hội các cấp một cách nhanh chóng, đầy đủ nhất, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống Hội, đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Hội nghị quán triệt một số văn bản mới về quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động Hội CTĐ, quỹ Hội; quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, kế hoạch thực hiện chương trình hành động. Đồng thời, hướng dẫn một số chuyên đề, kế hoạch thực hiện 2 chương trình trọng điểm là “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” và “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, triển khai phong trào “Tết Nhân ái”; công tác tổ chức, phát triển lực lượng Hội, công tác kiểm tra, truyền thông, vận động nguồn lực, sử dụng App Thiện nguyện trong vận động nguồn lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão lũ miền Trung…

Tại hội nghị, Thường trực Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã chỉ đạo các tỉnh, thành Hội tập trung mọi nguồn lực kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó với cơn bão số 6 và khắc phục hậu quả cơn bão số 4, số 5 và hoàn lưu bão. Kêu gọi các cấp Hội CTĐ trong cả nước vận động mọi nguồn lực để trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thông qua các hình thức tiếp nhận hàng hóa, tiền mặt trực tiếp tại trụ sở Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội, chuyển khoản thông qua tài khoản, ứng dụng Thiện nguyện, kênh ủng hộ trực tuyến của Hội CTĐ Việt Nam.

Ngay khi kết thúc hội nghị, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cử đoàn công tác do bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Trung ương Hội dẫn đầu hỗ trợ trực tiếp các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng bằng tiền mặt và hàng hóa, với trị giá 810 triệu đồng. Đến thời điểm này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai cứu trợ 6 tỉnh miền Trung gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng bị ảnh hưởng bão số 4, số 5 với tổng giá trị tiền và hàng gần 3,5 tỷ đồng.

AN NHIÊN