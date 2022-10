(LĐ online) - Sáng 11/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 07/10/2022 tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên phạm vi toàn quốc. Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Lâm Đồng

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Lâm Đồng gồm: Đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Bùi Đức Thịnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh; Trưởng Công an các huyện, thành phố trong tỉnh cùng lãnh đạo và đội trưởng các đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh. Ngoài ra, còn có điểm cầu Công an các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai về công tác PCCC và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày18/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC - CNCH, ngày 07/10/2022, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07), Bộ Công an đã quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 07/10/2022 tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc. Qua đó, đề nghị Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện đúng trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, phối hợp lực lượng Công an thực hiện công tác tổng rà soát, kiểm tra về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV ban hành kèm Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện, ban hành kế hoạch báo cáo Bộ Công an (qua C07) trước ngày 15/10/2022.

Cũng thời gian này, Công an các địa phương phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh. Định kỳ 15 ngày, Công an các địa phương có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Bộ Công an; tổng hợp và báo cáo kết quả rá soát, kiểm tra, thống kê cụ thể danh mục các cơ sở thuộc Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ gửi về Bộ Công an trước ngày 15/12/2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Lâm Đồng

Theo đó, từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/12/2022, Bộ Công an yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Kiểm tra tập trung các nội dung trách nhiệm về PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 5 Luật PCCC và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP; điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP1 và Điều 12 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP; rà soát, kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH.

Việc kiểm tra, xử lý phải thực hiện nghiêm minh, chặt chẽ, triệt để, không để sót lọt cơ sở không được kiểm tra, xử lý, cơ sở có vi phạm quy định về PCCC mà không tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc hoạt động mà không được giám sát; không để lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm; chống tiêu cực trong giám sát, kiểm tra. Giám đốc Công an địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ Công an nếu trên địa bàn có tình trạng công trình không đủ điều kiện nhưng vẫn được thẩm quyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; cơ sở chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC, không bảo đảm đủ điều kiện về PCCC. Bảo đảm 100% cơ sở đều phải kiểm tra.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố đã có những trao đổi về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời, có những ý kiến đề xuất để triển khai tốt Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 và công tác PCCC và CNCH trong thời gian tới. Đại diện Bộ Công an đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của Công an các địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH.

TUẤN HƯƠNG