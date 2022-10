Triển khai thực hiện học phí theo Nghị quyết HĐND tỉnh

(LĐ online) - Sáng 24/10, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng cho biết, Sở vừa ban hành công văn gửi các phòng GDĐT huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện Nghị quyết số 121/2022/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 của HĐND tỉnh Lâm Đồng Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (có hiệu lực từ ngày 23/10/2022) và Văn bản số 8023 ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trích Nghị quyết 121/2022 của HĐND tỉnh

Cụ thể, đối với cấp tiểu học, học sinh tiểu học trường công lập không phải đóng học phí. Học phí cấp tiểu học quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 121/2022/NQ-HĐND dùng làm cơ sở để nhà nước chi trả tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học học tại trường tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định.

Đối với các cấp mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông, ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ 50%, học sinh đóng 50% mức học phí quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 121/2022/NQ-HĐND. Học phí được thu tối đa 9 tháng/năm học, được thu định kỳ hàng tháng, nếu người học tự nguyện nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

Về mức học phí, học sinh đóng học phí theo mức thu tại cơ sở giáo dục công lập nơi học sinh theo học. Trong đó, mức thu địa bàn vùng thành thị: Đối với các trường đóng trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; mức thu địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Đối với các trường đóng trên địa bàn các xã, thị trấn được quy định tại Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Chính phủ; mức thu địa bàn vùng nông thôn: Đối với các trường đóng trên địa bàn vùng còn lại (không thuộc các phường tại thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các xã, thị trấn được quy định tại Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Chính phủ).

Về chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thực hiện theo Điều 15, Điều 16, Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Một số ví dụ sau: Ví dụ 1: Em Nguyễn Văn A đang theo học tại Trường Mầm non Hoa Mai đóng trên địa bàn xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh thuộc vùng nông thôn, mức học phí phải đóng là 100.000 đồng/tháng, NSNN hỗ trợ 50% mức học phí học sinh phải đóng, do vậy em A phải đóng số tiền là 50.000 đồng/tháng. Ví dụ 2: Em Nguyễn Thị B là học sinh Trường THCS Nguyễn Du đóng trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mức học phí phải đóng là 50.000 đồng/tháng, NSNN hỗ trợ 50% mức học phí học sinh phải đóng, do vậy em B phải đóng số tiền là 25.000 đồng/tháng. Ví dụ 3: Em Nguyễn Văn C là học sinh Trường THPT Trần Phú đóng trên địa bàn phường 10 thành phố Đà Lạt, mức học phí phải đóng là 300.000 đồng/tháng, em C có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ nên được giảm 50% học phí, NSNN hỗ trợ 50% mức học phí học sinh phải đóng, nên em C phải đóng số tiền là 75.000 đồng/tháng.

MINH ĐẠO