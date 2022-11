90 ngày đêm cao điểm làm căn cước công dân

Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú 2020 và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, trong những ngày này, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Di Linh không kể ngày đêm; đặc biệt, các tổ công tác tất bật đến từng nhà có người ốm đau, khuyết tật, già cả neo đơn để thực hiện cấp căn cước công dân (CCCD).

Tới tận nhà để cấp CCCD cho người già, tàn tật

Ông Vũ Văn Ý (74 tuổi) do di chứng chiến tranh để lại, hiện nay ông bị tai biến phải nằm một chỗ nên việc di chuyển đến nơi làm CCCD rất khó khăn. Theo đó, Ðội Quản lý hành chính Công an huyện và Công an xã Hoà Ninh đến tận nhà lấy thông tin, lăn tay, chụp ảnh, tạo điều kiện cho ông có CCCD gắn chíp điện tử. Bà Nguyễn Thị Phương, vợ ông Ý phấn khởi: Gia đình chỉ còn có 2 vợ chồng già sống với nhau, ông thì bị tai biến nên muốn đi đâu phải có 2 người kèm chở xe máy. Được mấy chú công an tạo điều kiện đến tận nhà làm CCCD gia đình đỡ vất vả hơn.

Tương tự, chị Tạ Thị Nga (Thôn 3, xã Hoà Ninh) vui mừng cho hay: “Mẹ tôi là bà Trần Thị Kế năm nay đã 100 tuổi, người đã già yếu, lại bị lẫn không đi đâu được, được cán bộ đến tận nhà giúp đỡ làm CCCD như thế này rất là thuận lợi cho gia đình tôi”.

Thượng úy Nguyễn Xuân Phòng, Công an xã Hoà Ninh cho biết, thực hiện cao điểm 90 ngày đêm cấp CCCD lực lượng công an xã đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” và sử dụng hiệu quả mạng xã hội để thông báo cho người dân biết thời gian, địa điểm cấp CCCD lưu động. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi đi làm CCCD thì chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết như: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy đăng ký phương tiện… để tích hợp làm định danh điện tử. Với cách làm như vậy, khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD đã thuận tiện hơn, người dân tới làm CCCD không mất nhiều thời gian hướng dẫn thủ tục, không để người dân chờ đợi lâu.

Thượng úy Trần Hải Sơn, cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, để đạt mục tiêu hoàn thành 100% các chỉ tiêu về dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020, lực lượng công an đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương phân loại, rà soát để có biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo công dân đủ 14 tuổi trở lên đều được cấp CCCD. Đồng thời, chia ca làm việc cả ngày lẫn đêm với phương châm “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” để đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Ngoài bố trí điểm cấp CCCD tại trụ sở Công an huyện, Đội còn thành lập 3 tổ để cấp lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo hình thức xoay vòng. Bên cạnh đó, Đội đã duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ của các Tổ cấp CCCD lưu động tại các xã, thị trấn bằng cách, cử các tổ công tác đến tận nhà người tàn tật, già yếu, không có khả năng đi lại để hoàn thành thủ tục cấp CCCD; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các khu dân cư thu thập thông tin và rà soát, thu nhận hồ sơ lưu động, thông báo, nhắc nhở trên loa phát thanh đối với công dân chưa đăng ký cấp căn cước để người dân chủ động đi làm, với phương châm “hết việc, không hết giờ”.

Song song với việc cấp CCCD, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Di Linh còn hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. Từ khi thực hiện cao điểm đến nay, mỗi ngày Công an huyện phối hợp với các xã, thị trấn cấp khoảng trên 250 CCCD; tổ chức được 20 cuộc cấp CCCD lưu động tại các xã, thị trấn; hỗ trợ tối đa người cao tuổi, người tàn tật di chuyển đến địa điểm làm CCCD. Hơn hết, đến tận nhà những công dân già yếu hay bệnh tật không đi lại được, cấp thẻ CCCD.

Thiếu tá Nguyễn Văn Cao, Phó Trưởng Công an huyện Di Linh cho biết, thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và Đề án 06 của Chính phủ, Công an huyện Di Linh đã triển khai đồng bộ các giải pháp với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất. Qua đó, lãnh đạo Công an huyện đã phân công Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp công an các xã, thị trấn tổ chức cấp CCCD cố định tại Công an huyện; đồng thời, thành lập các tổ công tác cấp CCCD lưu động trực tiếp đến từng nhà dân, từng khu dân cư để tuyên truyền, vận động Nhân dân làm thẻ CCCD.

“Trong đợt cao điểm, Công an Di Linh phải thực hiện trên 17.600 hồ sơ cấp CCCD, đến nay đã cấp được khoảng 7.000 CCCD; cấp tài khoản định danh điện tử được kích hoạt thành công trên 144.400 tài khoản (cả mức 1, mức 2; trong đó mức 2 là gần 17.000). Do đó, từ nay đến hết ngày 30/12, Công an huyện Di Linh tiếp tục phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng dữ liệu” để lên danh sách từng đối tượng trong diện và tiến hành thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân, kết hợp làm hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử và chủ động trong việc làm sạch dữ liệu, khắc phục hồ sơ sai lệch thông tin”, Thiếu tá Nguyễn Văn Cao cho biết.

HOÀNG YÊN