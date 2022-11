Bảo Lâm: Triển khai tuyên truyền trật tự an toàn giao thông cho học sinh

(LĐ online) - Ngày 10/11, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Huyện Đoàn Bảo Lâm cùng Công ty Honda Bảo Khánh tổ chức tuyên truyền trật tự an toàn giao thông cho đông đảo học sinh tại trường THPT Bảo Lâm.

Các em học sinh trải nghiệm lái xe an toàn thực tế

Gần 1.500 giáo viên, học sinh trường THPT Bảo Lâm đã được thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa huyện trong thời gian qua. Trong đó, nhấn mạnh một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn và những vụ tại nạn giao thông liên quan đến học sinh; đồng thời, phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ, và xây dựng văn hóa giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, Công ty Honda Bảo Khánh đã hướng dẫn học sinh trải nghiệm lái xe an toàn, cách xử lý các tình huống giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; đồng thời, trao tặng nón bảo hiểm cho các em học sinh tham gia trải nghiệm lái xe an toàn.

Chương trình được lồng ghép nội dung tuyên truyền với các tình huống thực tế, sân khấu hóavà đã nhận được sự quan tâm, tham gia sôi nổi của đông đảo học sinh;cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hiện tại, Công an huyện Bảo Lâm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Huyện Đoàn, Hội đồng Đội cùng chính quyền các cấp đang đẩy nhanh công tác tuyên truyền trật tự an toàn giao thông tại 45 trường THPT, THCS và Tiểu học trên địa bàn huyện.

