Đam Rông: Đảm bảo an ninh trật tự dịp Liên hoan Văn hoá cồng chiêng

(LĐ online) - Theo thông tin từ Công an huyện Đam Rông, trong dịp Liên hoan Văn hoá cồng chiêng diễn ra trong hai ngày 15 - 16/11, đơn vị này đã triển khải nhiều phương án để đảm bảo hoạt động diễn ra tốt đẹp, an toàn.

Công an huyện Đam Rông triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự đêm 15/11

Theo đó, Công an huyện đã huy động lực lựơng triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường công tác tuần tra, ứng trực và xử lý kịp thời các vụ gây rối trật tự công cộng, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Trong đêm ngày 15/11, Công an huyện đã tiến hành bắt, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông như: nẹt bô, điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, xe độ chế,… và nhắc nhở một số trường hợp sai phạm chưa đến mức phải xử phạt vi phạm hành chính. Hiện các phương án vẫn đang tiếp tục được triển khai đến hết ngày 16/11.

Liên hoan Văn hoá cồng chiêng được UBND huyện Đam Rông tổ chức nhằm chào mừng 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022) và 77 năm Ngày Di sản Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2022) tại Trung tâm văn hoá huyện.

Liên hoan quy tụ đông đảo nghệ nhân, đa dạng về lứa tuổi và thành phần các dân tộc anh em trên địa bàn huyện. Đây không chỉ là một hoạt động văn nghệ đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước mà còn là cơ hội giao lưu học hỏi văn hoá, gắn chặt tình đoàn kết trong quần chúng Nhân dân.

Đồng thời, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc bản địa trên vùng đất Tây Nguyên.

NGỌC NGÀ