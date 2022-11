Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng COVID-19 cho học sinh

(LĐ online) - Ngày 24/11, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh tại TP Đà Lạt

Thực hiện kế hoạch của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục, nhằm khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19, Sở Y tế tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Sở Y tế về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm và cập nhật, làm sạch dữ liệu tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tiếp tục phối hợp với Phòng Giáo dục và các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ để tổ chức tiêm chủng tại nhà trường hoặc địa điểm thích hợp. Tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, kiên trì vận động cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ hợp pháp của trẻ để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non, học sinh được tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đến ngày 21/11, tỉnh Lâm Đồng đã nhận 4.168.158 liều vắc xin và đã tiêm 4.200.182 liều, đạt tỷ lệ 100,77%. Trong đó, tỷ lệ bao phủ vắc xin trên dân số mũi 1 đạt 92,69%; mũi 2 đạt 90,72%.

Tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên mũi 1 đạt 100,14%; mũi 2 đạt 99,74%; tiêm liều bổ sung đạt tỷ lệ: 92,23%; mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt 95,5%; mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt 74,8%.

Tiêm vắc xin cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi mũi 1 đạt 101,24%; mũi 2 đạt 100,07%; mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt 93,7%. Tiêm vắc xin cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi mũi 1 đạt 99,95%; mũi 2 đạt 91,69%.

AN NHIÊN