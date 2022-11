Để trường học an toàn hơn

Ngành Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng đang thực thi nhiều biện pháp cho mục tiêu ứng phó với tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trong trường học; xây dựng môi trường trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của học sinh, sinh viên trong học đường.

Kiểm tra nha học đường cho học sinh tại một trường tiểu học ở Đà Lạt

• ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH

Thống kê của Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng cho biết, trong năm học 2021 - 2022, tổng cộng có trên 334.370 học sinh, sinh viên thuộc ngành quản lý; có 22.118 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó nhân viên phụ trách y tế trong các trường học 631 người.

Theo ông Thái Văn Sự - Phụ trách Giáo dục thể chất và Y tế học đường - Sở GDĐT Lâm Đồng, do năm học 2021 - 2022 diễn ra khi đại dịch COVID-19 với những diễn biến phức tạp nên Sở đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, chỉ đạo các đơn vị trường học trong tỉnh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh trường học.

Trong tháng 11/2021 và tháng 2/2022, Sở đã phối hợp với ngành Y tế tỉnh tập huấn xây dựng phương án và xử lý tình huống khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra trong trường học cho trên 600 nhân viên y tế trường học và giáo viên kiêm nhiệm công tác này tại các trường học.

Ngành cũng phối hợp với Sở Y tế thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các đơn vị trường học. Qua kiểm tra trong năm, hầu hết các đơn vị trường học đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Đoàn cũng tư vấn, hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng các phương án và tổ chức diễn tập trong tình huống có người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 ở trường học, đảm bảo theo quy định của ngành Y tế và các hướng dẫn của ngành GDĐT.

Trong năm học, toàn bộ trường học trong tỉnh được vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, các khu vực xung quanh trường, hành lang, nhà vệ sinh, trong các lớp học, các phòng chức năng; phun thuốc tiêu độc, khử trùng lớp học, bàn ghế, thiết bị dạy học, đồ chơi, bếp ăn tập thể, thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, ngành về phòng, chống dịch COVID-19 khi chuyển từ dạy học trực tuyến sang dạy học trực tiếp.

Các trường học trong năm cũng làm tốt công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ; phối hợp với y tế cùng cấp tổ chức cho học sinh uống vitamin A tại trường; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống các dịch bệnh trong trường học (như bệnh tay - chân - miệng, bạch hầu, sởi, sốt xuất huyết, lao, vi rút Zika, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, sốt rét, giun sán…) và các dịch bệnh mới xuất hiện; phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn hướng dẫn, vận động cha mẹ học sinh tham gia bảo hiểm y tế theo quy định, trong năm đạt tỷ lệ 98,76% học sinh, sinh viên tham gia.

• ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC

Theo ông Thái Văn Sự, trong năm học 2022 - 2023 này, nhiệm vụ chung của ngành GDĐT Lâm Đồng vẫn tiếp tục tăng cường, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trong trường học; xây dựng môi trường trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, bảo vệ và nâng cao sức khỏe học sinh, sinh viên; đồng thời, triển khai hiệu quả Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, ngay trong đầu năm học Sở đã yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn của ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19; chủ động nắm chắc tình hình để xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên cũng như cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên; sẵn sàng ứng phó với tác động tiêu cực của đại dịch đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ngành cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch tiêm chủng phòng dịch COVID-19 cho trẻ em và học sinh; hướng dẫn học sinh, sinh viên kiến thức, kỹ năng bảo vệ sức khỏe cho bản thân trong phòng, chống dịch COVID-19 cũng như các loại dịch bệnh khác. Bên cạnh đó, rà soát, bố trí đội ngũ nhân viên y tế trường học chuyên trách đúng theo tinh thần hướng dẫn của UBND tỉnh; tạo điều kiện để đội ngũ nhân viên y tế trường học, cả chuyên trách lẫn kiêm nhiệm, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời triển khai thí điểm và nhân rộng Mô hình “Bữa ăn học đường” đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, kết hợp tăng cường các hoạt động vận động thể lực phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học; phối hợp với Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố tiếp tục hướng dẫn, vận động thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, bảo đảm quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh trong trường học, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Ngành cũng yêu cầu các đơn vị trường học tiếp tục xây dựng trường học “xanh, sạch, đẹp, an toàn”; tăng cường công tác nước sạch và vệ sinh môi trường; giáo dục học sinh chú trọng giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước; tiếp tục phát động phong trào học bơi an toàn trong trường học, đặc biệt trước khi học sinh nghỉ hè, hướng đến việc xây dựng môi trường trường học an toàn cho học sinh, sinh viên.

