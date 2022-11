Di Linh: Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả

Năm 2022, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Di Linh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhờ vậy, bức tranh tổng thể của địa phương có nhiều khởi sắc.

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đang được triển khai có hiệu quả trên địa bàn huyện Di Linh

Theo ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh, dựa trên kế hoạch đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 của tỉnh, huyện Di Linh đã ban hành Quyết định giao nhiệm vụ triển khai, phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan, đơn vị, địa phương với tổng mức vốn phân bổ trên 50 tỷ đồng. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang triển khai thực hiện, phấn đấu đến 31/1/2023 giải ngân 100% vốn được giao.

Hiện tại, trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đa số các tiêu chí đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đang từng bước phát triển đồng bộ. Trong năm, các đơn vị, địa phương đã tiến hành sửa chữa, xây dựng mới trên 60 km đường giao thông nông thôn với tổng vốn đầu tư trên 87 tỷ đồng.Về thủy lợi, tiếp tục hoàn thành các công trình chuyển tiếp và nạo vét công trình, khái toán tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng. Tiến hành cải tạo, nâng cấp hệ thống điện của toàn huyện với kinh phí trên 7 tỷ đồng.

Nông nghiệp địa phương phát triển ổn định. Riêng với cây cà phê - cây trồng chủ lực của huyện Di Linh có diện tích trên 44 ngàn ha. Việc tái canh, ghép cải tạo cà phê được thực hiện vượt chỉ tiêu, đạt 100,9% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, người dân cũng trồng xen các loại cây ăn trái (bơ, sầu riêng, mắc ca,...), lũy kế đến nay, toàn huyện có hơn 8.599 ha cây trồng xen. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 50,25 triệu đồng.

Công tác đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được quan tâm thực hiện, chất lượng giáo dục được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, lớp học được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của công tác giảng dạy và học tập. 19/19 xã, thị trấn đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm…

Hiện nay, 19/19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai áp dụng hệ thống một cửa điện tử trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết quả 99,7% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đúng hạn và sớm hạn theo quy định. Công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Là địa phương có 40% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022 đã được Di Linh triển khai đồng bộ và hiệu quả. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới 4 xã: Bảo Thuận, Gia Bắc, Sơn Điền, Đinh Trang Thượng - những nơi có tỷ lệ đồng bào DTTS cao, xuất phát điểm về cơ sở hạ tầng thấp, mặt bằng dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập thấp. Đơn cử như, việc hỗ trợ cho học sinh, sinh viên người DTTS năm học 2021 - 2022 được phân bổ với tổng kinh phí trên 3,7 tỷ đồng. Hiện, địa phương đang thực hiện việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng. Bên cạnh đó, các nội dung theo Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS cũng đang được triển khai. Cơ sở hạ tầng nói chung và trong vùng đồng bào DTTS nói riêng từng bước được đảm bảo, góp phần thay đổi cơ bản và toàn diện bức tranh kinh tế - xã hội ở khu vực này. Ông K’Bróp (65 tuổi) người dân tộc K’Ho trú tại thôn K’Long Trao 1, xã Gung Ré khẳng định: “Nhiều chính sách hỗ trợ bà con vùng đồng bào DTTS được huyện Di Linh thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của bà con rất nhiều”.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của Di Linh còn 4,2%. Hộ nghèo người đồng bào DTTS còn 6,7%. Theo Chủ tịch UBND huyện Di Linh, để có kết quả trên, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền giảm nghèo bền vững tổ chức tập huấn công tác giảm nghèo bền vững cho các đối tượng là cán bộ xã, thị trấn và trưởng thôn, tổ dân phố. Hướng dẫn các xã, thị trấn khảo sát nhu cầu hỗ trợ sinh kế từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh để thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 đối với các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Rà soát các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, từ đó thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2022-2025.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, huyện Di Linh đặt ra mục tiêu cụ thể trong việc tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Ông Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh khẳng định, địa phương đang tập trung, nỗ lực để hướng tới xây dựng huyện Di Linh đạt chuẩn Huyện nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại; đời sống kinh tế ổn định, bền vững và thu nhập ngày càng nâng cao; đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú, vui tươi, lành mạnh; môi trường sống văn minh, sạch đẹp, thân thiện, hài hòa và an toàn; an ninh trật tự, an toàn xã hội được ổn định, xã hội bình yên.

NGỌC NGÀ