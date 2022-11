Di Linh: Chủ động đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy

Từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy (PCCC), tổ chức tập huấn phương án PCCC… và kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn phòng chống cháy nổ của lực lượng chức năng huyện Di Linh; ý thức trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân đối với công tác PCCC được chuyển biến tích cực.

Thực tập phương án PCCC cho các lực lượng cơ sở tại thị trấn Di Linh

Thôn 2, xã Hòa Ninh là khu vực đông dân cư, với khoảng 200 hộ dân có nhà ở mặt Quốc lộ 20. Các chủ hộ ở đây chủ yếu là kinh doanh, buôn bán với nhiều loại mặt hàng khác nhau. Ở đây, diện tích chật hẹp, hàng hóa thường chất kín lối đi, do đó, nguy cơ cháy nổ là rất lớn và khi xảy ra cháy thì hậu quả sẽ vô cùng nặng nề về người và tài sản. Trước thực tế đó, chính quyền xã Hòa Ninh và lực lượng công an xã tổ chức triển khai Mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC gồm 13 hộ kinh doanh liền kề nhau, có quy chế hoạt động, có phương tiện, dụng cụ PCCC. Tổ liên gia hoạt động dưới sự hướng dẫn về nghiệp vụ của lực lượng công an. Mỗi hộ tham gia thực hiện tốt các điều kiện an toàn PCCC, như: mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ để nơi dễ thấy trong nhà. Đồng thời, chủ động học tập, nghiên cứu các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu.

Đại úy Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng Công an xã Hòa Ninh cho biết, Mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC đã giúp nâng cao được nhận thức, sự quan tâm của người dân trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ; nâng cao trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC. Người dân có thể nắm vững các kiến thức và biết vận dụng kỹ năng PCCC, hỗ trợ nhau xử lý các tình huống cháy nổ nhằm kịp thời xử lý, dập tắt các sự cố cháy, nổ khi mới phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Ông Lê Kim Thảo, Chủ tịch UBND thị trấn Di Linh cho biết, trong những năm qua, trên địa bàn thị trấn đã xảy ra nhiều vụ cháy, tuy không gây thương vong về người nhưng cũng đã thiệt hại không nhỏ về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. Vừa qua, sau sự cố cháy ở tiệm sách, văn phòng phẩm Nguyệt tại thị trấn Di Linh, UBND thị trấn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ dân phố 18. Việc tổ chức thực tập phương án PCCC và cứu hộ, cứu nạn nhằm nâng cao ý thức về công tác PCCC, chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và các lực lượng dân phòng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Công an huyện Di Linh, để đảm bảo an toàn PCCC, hàng năm, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cụ thể, đầu năm đến nay, Công an huyện tổ chức 5 cuộc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn về PCCC với khoảng 200 lượt người tham dự. Đồng thời, tổ chức 3 đợt thực tập phương án chữa cháy; tham mưu UBND các xã, thị trấn ra quyết định thành lập, ban hành quy chế hoạt động 182 tổ dân phòng PCCC...

Bên cạnh đó, Công an huyện còn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 105 lượt an toàn PCCC các cơ sở karaoke, nhà nghỉ, khách sạn. Qua đó, ban hành 12 quyết định xử phạt về các vi phạm PCCC, với tổng số tiền 49,5 triệu đồng. Ngoài ra, Công an huyện đã tạm đình chỉ 1 cơ sở karaoke với vi phạm “Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC của cơ quan có thẩm quyền cấp”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Cao - Phó Trưởng Công an huyện Di Linh cho biết, sau các sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn cả nước, Công an huyện đã tăng cường kiểm tra an toàn về PCCC đối với các địa bàn, cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý, chú ý các cơ sở có nguy cơ cao, thường xảy ra cháy gây thiệt hại lớn về tài sản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn cháy nổ. Song song với đó, lực lượng công an còn tăng cường công tác tuyên truyền PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh... Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc cung cấp kiến thức cơ bản về cháy, nổ; nguyên nhân, điều kiện phát sinh thường dẫn đến cháy, nổ; cách thức sử dụng, bảo quản, kiểm tra các loại phương tiện PCCC; cách thức dập tắt đám cháy mới phát sinh…

Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc cung cấp kiến thức, kỹ năng PCCC đến từng hộ dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở kinh doanh, đội PCCC cơ sở, đội dân phòng, bảo vệ dân phố… và chủ động nắm tình hình, đưa ra nhiều giải pháp nhằm nỗ lực kiểm soát tình hình cháy nổ, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của người dân.

HOÀNG YÊN