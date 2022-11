Di Linh: Nhiều hoạt động chào mừng Festival Hoa

Đến thời điểm hiện tại, huyện Di Linh đã và đang thực hiện nhiều hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.

Một tiết mục tại “Liên hoan Văn hóa dân gian các dân tộc huyện Di Linh năm 2022”

Ông Vũ Đức Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 nhận định: Các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa trên địa bàn huyện góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh của địa phương đến du khách. Từ đó, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại - dịch vụ, kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX cũng là điều kiện, cơ hội thuận lợi để huyện Di Linh quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh đến với du khách và kêu gọi đầu tư vào huyện. Để từ đó kích cầu du lịch địa phương phát triển, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, văn hoá tinh thần cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Để các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt đạt hiệu quả cao, UBND huyện Di Linh đã đề nghị các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị, các địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để tập trung thực hiện. Ông Vũ Thành Công - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Di Linh cho biết thêm, trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, các đơn vị liên quan đã xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết cho từng chương trình, hoạt động và tập trung thực hiện.

Huyện Di Linh cách TP Hồ Chí Minh 220 km, cách Đà Lạt 75 km đây thường là nơi du khách TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chọn dừng chân trên hành trình đến với Đà Lạt. Bởi vậy, hiện tại, huyện Di Linh đã hoàn tất các hoạt động chỉnh trang, tạo diện mạo mới cho địa phương. Đơn cử như Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Di Linh đã tiến hành chỉnh trang đô thị. Các phần việc như chỉnh trang, duy trì hệ thống công viên, cây xanh, phối hợp kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng, triển khai thực hiện trang trí cây xanh tại công viên, các tuyến đường chính tại trung tâm thị trấn Di Linh bằng đèn LED; thực hiện công tác vệ sinh môi trường... đã được thực hiện. Đồng thời, huy động các nguồn vốn xã hội hoá và trích một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước để chỉnh trang đô thị, góp phần tạo bộ mặt mới cho huyện Di Linh trở thành một đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và văn minh.

Điện lực Di Linh đã phối hợp với các đơn vị tiến hành căng gọn hệ thống dây cáp viễn thông, cáp truyền hình đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị tại các tuyến đường, nhất là trên địa bàn thị trấn Di Linh. Ngoài ra, huyện Di Linh cũng đẩy mạnh việc ra quân đợt cao điểm xử lý tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến Quốc lộ 20, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn phòng cháy, chữa cháy...

Cùng với chính quyền địa phương, các cơ sở dịch vụ du lịch như nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, các khu, điểm tham quan du lịch... trên địa bàn huyện Di Linh, nhất là khu vực dọc Quốc lộc 20 cũng đã chuẩn bị các điều kiện thiết yếu để đảm đảo phục vụ tốt nhu cầu của du khách.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 với chủ đề “Đà Lạt - thành phố bốn mùa hoa”, diễn ra từ tháng 11 đến hết tháng 12 với 9 chương trình chính và nhiều chương trình hưởng ứng. Ngoài trung tâm là TP Đà Lạt, việc Festival Hoa được tổ chức thành chuỗi các sự kiện tại thành phố Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh đã góp phần tạo không khí hưởng ứng sôi nổi ở nhiều địa phương, trong đó có huyện Di Linh. Theo đó, nhiều chương trình đặc sắc, quy mô lớn cũng đã được địa phương này triển khai thực hiện. “Liên hoan Văn hóa dân gian các dân tộc huyện Di Linh năm 2022” trong ngày 26/11 vừa qua là một trong những hoạt động lớn chào mừng Festival Hoa của huyện Di Linh. Tại liên hoan, ông Nguyễn Thế Học - Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết, các tiết mục xuất sắc nhất tại liên hoan sẽ được lựa chọn để biểu diễn trong chương trình Di Linh - Miền hội tụ diễn ra vào đêm 3/12 tại Quảng trường Trung tâm huyện Di Linh. Đây là hoạt động giã bạn khi du khách đến với Hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của địa phương được tổ chức vào tháng 12/2022.

Không khí náo nức, phấn khởi đã lan toả trên địa bàn huyện Di Linh, Nhân dân các dân tộc đang tiếp tục mong chờ những hoạt động hưởng ứng của huyện Di Linh nói riêng và chuỗi các chương trình mới lạ, hấp dẫn, phong phú trong Festival Hoa Đà Lạt 2022 nói chung.

NGỌC NGÀ