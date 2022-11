Điển hình Hội Cựu giáo chức Cao đẳng Sư phạm

Tuy về mặt tổ chức chính quyền đã sáp nhập 3 trường (Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Cao đẳng Nghề Đà Lạt, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng) nhưng hoạt động của Hội Cựu giáo chức (CGC) Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đến nay vẫn đang độc lập với nhiều thành tích nổi bật trong thời gian qua.

Hội nghị sơ kết hoạt động của Hội Cựu giáo chức Trường CĐSP Đà Lạt

• TẬP THỂ ĐOÀN KẾT, CÁ NHÂN NÊU GƯƠNG

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (CĐSP Đà Lạt) tính đến thời điểm tháng 11 này đã hơn 46 năm hình thành và phát triển. Tháng 9/1976, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) ban hành quyết định thành lập trường dựa vào cơ sở vật chất của Trường Grand Lycée Yersin và đội ngũ điều động từ các tỉnh, thành từ miền Bắc vào. Trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp 2 cho tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh khác như Đồng Tháp, Sông Bé (Bình Dương và Bình Phước hiện nay)... Từ năm 1992, Trường CĐSP Đà Lạt sáp nhập thêm 2 trường của tỉnh Lâm Đồng là Trung học sư phạm và Sư phạm Mầm non, do đó quy mô phát triển lớn, bao gồm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cả 3 bậc học: trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và sau này còn mở rộng mô hình đào tạo ngoài sư phạm cho tỉnh Lâm Đồng. Có những thời điểm, số lượng sinh viên, học viên lên trên 10.000 người trong năm học. Trường CĐSP Đà Lạt tự hào và vinh dự được ví là “máy cái” của ngành GDĐT Lâm Đồng 46 năm qua.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động các thế hệ những năm đầu một số đến công tác tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, phổ thông… ở các tỉnh, thành nhưng hầu hết vẫn bám trụ tại “máy cái” phục vụ sự nghiệp giáo dục, đào tạo tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, họ đã nghỉ hưu theo chế độ, trong đó gần nhất là những người có mặt công tác tại trường vào thời điểm năm 1982, theo điều động phân công của Bộ GDĐT. Do nhiều hoàn cảnh sống khác nhau, hiện Hội CGC Trường CĐSP Đà Lạt có tổng số hội viên là 98 người, độ tuổi từ 55 đến 94, trong đó có 37 hội viên nam và 61 hội viên nữ, sinh hoạt trong 6 chi hội trên địa bàn TP Đà Lạt. Dù đã nghỉ hưu, nhiều người tuổi khá cao nhưng rất trân trọng là còn nhiều hội viên của Hội tham gia công tác và tích cực các phong trào ở địa phương về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Vai trò, vị trí và thực tiễn hoạt động đã khẳng định các hội viên CGC của Trường CĐSP Đà Lạt là lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị đáng tin cậy ở địa phương nơi cư trú.

• NHỮNG BÔNG HOA VẪN ĐẸP TRONG GIÁO DỤC

Đặc biệt, điển hình nhất của Hội CGC Trường CĐSP Đà Lạt là nhiều cá nhân hội viên phát huy những sở trường về chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học đã tiếp tục cống hiến cho xã hội. Đó là viết sách, viết báo, biên soạn sách giáo khoa, tham gia các hoạt động về tư vấn, phản biện, giám khảo trong các tổ chức, sự kiện của tỉnh Lâm Đồng liên quan đến sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo... Chủ tịch Hội CGC Trường CĐSP Đà Lạt, Thạc sĩ Nguyễn Tử Minh cho biết: “Công tác tổ chức Hội ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với các cuộc vận động lớn sinh hoạt chính trị về Nghị quyết của Đảng các cấp và Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh” của Trung ương Hội và tỉnh Hội phát động triển khai...”.

Thạc sĩ Nguyễn Tử Minh chia sẻ với chúng tôi một số thành tích hoạt động của hội viên. Nổi bật như Tiến sĩ Vật lý Lê Cao Phan là thành viên Hội đồng Biên soạn sách giáo khoa cấp quốc gia của Bộ GDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa Vật lý lớp 7, sách tham khảo môn Tự nhiên lớp 6; Thạc sĩ Tâm lý giáo dục Lâm Hoàng Long xuất bản cuốn sách “Tâm lý và quá trình hình thành nhân cách”, dày 550 trang do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành; họa sĩ Đặng Ngọc Trân ở tuổi 94 vẫn lao động cật lực và nghiêm túc để cho ra đời tác phẩm hội họa “Từ hiện thực truyền thống đến hiện thực liên tưởng”, dày 136 trang, với gần 100 bức tranh bút bi, tranh sơn dầu... do Nhà xuất bản Mỹ thuật phát hành;... Nhiều hội viên tham gia các hội thảo khoa học, tham gia các ban giám khảo các cuộc thi, hoặc tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng như các thầy giáo Lê Cao Phan, Lâm Hoàng Long, Nguyễn Tử Minh, Phan Quốc Lữ,... Những thành tích của các hội viên Hội CGC Trường CĐSP Đà Lạt đã được lãnh đạo Hội CGC tỉnh Lâm Đồng khẳng định là nét nổi bật trong toàn tỉnh, nhiều tập thể và cá nhân được ghi nhận bằng các bằng khen của UBND tỉnh, Trung ương Hội và nhiều giấy khen của các đơn vị, tổ chức... Cô giáo Nguyễn Thị Lâm Sình vinh dự là một trong 40 cá nhân được tôn vinh gương sáng CGC tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất tổ chức vào ngày thứ Năm - 10/11 tới... Hội CGC Trường CĐSP Đà Lạt đã và đang phát huy rõ nét về vai trò nhà giáo - người trí thức, góp phần làm thắm đẹp hơn những trang sử GDĐT tỉnh Lâm Đồng.

MINH ĐẠO