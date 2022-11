Đoàn kết xây dựng thôn vững mạnh

Thôn 3 là thôn thứ hai trên địa bàn xã Tà Nung, TP Đà Lạt vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng công nhận là “Khu dân cư kiểu mẫu”. Nhân dân trong thôn đã phát huy tích cực truyền thống đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, tương trợ lẫn nhau trong phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa...

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Đà Lạt tặng quà động viên và chúc mừng cán bộ, Nhân dân Thôn 3, xã Tà Nung. Ảnh: Ngọc Ngà

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ, sự phối hợp với các chi hội đoàn thể trong thôn nên công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân được triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển biến cả về nhận thức cũng như hành động trong việc chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đời sống của Nhân dân trong thôn ngày càng phát triển, đặc biệt đa số các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã có ý thức trong việc chăm lo phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, nhiều hộ đời sống kinh tế khá lên. Ngoài cây cà phê là cây chuyên canh chủ lực, một số diện tích cà phê già cỗi, ruộng lúa nước đã được bà con chuyển đổi sang trồng cây lương thực ngắn ngày như: khoai lang mật, bắp ngọt, rau, hoa các loại... cho thu nhập cao hơn. Đã thành lập Tổ liên kết sản xuất khoai lang mật và đã trở thành thương hiệu đặc biệt của Thôn 3, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Từ việc kinh tế khá lên, đến nay, có trên 95% nhà cửa được xây dựng kiên cố khang trang, thôn hầu như không còn nhà tạm bợ, dột nát. Hệ thống giao thông liên thôn, liên xóm 100% bê tông hoá, 90% đường giao thông nội đồng cứng hoá và bê tông. Thôn 3 hiện nay đã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ban Điều hành thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn đã bám sát nghị quyết của chi bộ, phối hợp với các chi hội đoàn thể ở thôn xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng các mặt hàng nông sản. Vì vậy, đời sống kinh tế, an sinh xã hội ngày càng ổn định, phát triển rõ rệt và bền vững, 100% con em trong độ tuổi đến trường, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được quan tâm, có trên 90% dân số tham gia Bảo hiểm y tế.

Tình hình an ninh trật tự luôn ổn định và giữ vững danh hiệu “Thôn không có tội phạm, điểm nóng xảy ra”. Công an TP Đà Lạt 2 năm liền chọn Thôn 3 để xây dựng mô hình thôn không có tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh, thôn luôn đảm bảo chỉ tiêu giao quân hằng năm, làm tốt công tác hậu phương quân đội.

Chi bộ Thôn 3 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể trong hệ thống chính trị phấn đấu hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu vững mạnh. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên, và Nhân dân Thôn 3 luôn tích cực tham gia, hưởng ứng tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, xây dựng Mô hình Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu...

Kết quả, trong năm 2022, thôn giữ vững và đạt danh hiệu Thôn văn hóa, hằng năm có trên 95% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa và gia đình hiếu học.Vừa qua, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận 18/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, thôn vinh dự được đón đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh, thành phố về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và được Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng thành tích của tập thể cán bộ và Nhân dân Thôn 3 đã làm tốt công tác củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Để phát huy những thành tựu đạt được, tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2023, Nhân dân và cán bộ Thôn 3 đã xác định những nhiệm vụ chủ yếu để quyết tâm thực hiện. Đó là vận động Nhân dân chấp hành nghiêm mọi đường lối chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất các mặt hàng nông sản, kinh doanh, dịch vụ bảo đảm đúng pháp luật, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - thanh lịch - mến khách”. Phấn đấu vận động Nhân dân đóng thuế và các loại quỹ bảo đảm thu đúng, thu đủ và nhanh, gọn. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư. Thực hiện tốt việc đăng ký, khám tuyển và nhập ngũ đối với thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chấp hành nghiêm các quy định về xây dựng, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ”; giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Phấn đấu 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 50% các chi hội đạt chi hội xuất sắc; thôn giữ vững danh hiệu “Khu dân cư kiểu mẫu” và ngày càng phát triển vững mạnh.

