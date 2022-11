UBND TP Đà Lạt cho biết, đến thời điểm hiện tại có 38.652 công dân tải, sử dụng ứng dụng “Đà Lạt trực tuyến”, có 47.630 công dân lấy số trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TP Đà Lạt.

Sau hơn 3 năm vận hành, thành phố đã tiếp nhận 8.238 phản ánh tại hiện trường trên các lĩnh vực bao gồm: quản lý, bảo vệ rừng 115 phản ánh, trật tự xây dựng 2.401 phản ánh, trật tự đô thị 1.910 phản ánh; an toàn giao thông, an ninh trật tự 1.193 phản ánh, môi trường 983 phản ánh, an toàn vệ sinh thực phẩm 110, văn hóa, du lịch 610 phản ánh, giá cả thị trường 48 phản ánh và lĩnh vực khác 868 phản ánh.

Ứng dụng “Đà Lạt trực tuyến” cung cấp trên 2 nền tảng di động và website dễ khai thác, sử dụng, nâng cấp nên công chức có thể tiếp nhận, xử lý, báo cáo kết quả nhanh chóng và công dân dễ dàng khai thác các tính năng của ứng dụng và các phần mềm kèm theo. Điều này giúp cho các phòng, ban, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm. Ứng dụng còn là cầu nối, kênh tương tác giữa Nhân dân, tổ chức với chính quyền thành phố.

DIỄM THƯƠNG