Giữ bình yên trên từng khu phố

Dù đã ở tuổi 65, nhưng gần 40 năm nay, kể từ ngày đến sinh sống và làm việc tại Phường 2 (TP Đà Lạt), bước chân của ông Nguyễn Văn Đức vẫn chưa lúc nào ngơi nghỉ, ngày ngày vẫn nhiệt huyết, trách nhiệm, tận tâm giữ gìn bình yên cho từng khu phố.

Ở tuổi 65, ông Đức vẫn giữ cho mình sự nhiệt huyết, trách nhiệm và tận tình với công việc

Một sáng trời mưa của những ngày cuối tháng 10, ông Đức tất tả lái chiếc xe máy cũ đến UBND Phường 2 để làm việc, hôm nay có một vụ tranh chấp đất đai cần lãnh đạo phường, ông và các thành viên trong tổ hòa giải đến giải quyết. Cũng như bao vụ tranh chấp khác, không khí ban đầu của buổi làm việc khá căng thẳng, thế nhưng sau một hồi phân giải về pháp lý lẫn tình cảm, hai bên cũng đã có tiếng nói chung và thống nhất hướng giải quyết. “Mỗi lần hòa giải thành công, không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều thở phào vui mừng” - ông Đức chia sẻ.

Gần 40 năm nay, có lẽ, người dân tại phường cũng đã quen với hình ảnh Chủ tịch Hội Người cao tuổi Nguyễn Văn Đức trên chiếc xe máy rong ruổi khắp các con phố để nắm bắt tình hình an ninh trật tự và luôn có mặt để khuyên nhủ, hòa giải khi có tranh chấp, cãi vã trong khu vực.

Nhắc về mình, ông Đức từ tốn kể, sinh ra và lớn lên ở vùng quê Nghệ An, xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, năm 17 tuổi, ông xung phong tham gia chống tàn quân Fulro tại Buôn Ma Thuột cùng nhiều hoạt động khác. Đến năm 1982, ông cùng gia đình đến Đà Lạt sinh sống và lập nghiệp. Từ thời gian này đến năm 1996, ông lần lượt đảm nhận các nhiệm vụ là Tổ trưởng Tổ an ninh Khu phố 5 (Phường 2) và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Phường 2. Đến năm 2011, với uy tín và trách nhiệm của mình, ông được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Người cao tuổi của phường. Với vai trò này, ông không chỉ dẫn dắt, quan tâm, chăm lo đời sống sức khỏe, tinh thần cho hội viên mà còn tích cực tuyên truyền, vận động người cao tuổi nêu gương sáng, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Đức cho hay, Phường 2, TP Đà Lạt có vị trí trung tâm, với nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, lưu trú, dịch vụ du lịch đóng chân cũng vì vậy mà rất dễ xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự và xuất hiện các tệ nạn xã hội. Với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực an ninh và sinh sống lâu năm tại địa phương, ông Đức trở thành cánh tay đắc lực phối hợp cùng với công an, Mặt trận và các hội đoàn thể phường trong việc vận động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự, bài trừ các tệ nạn xã hội, cảm hóa những đối tượng vi phạm pháp luật tại địa phương.

Hầu như khắp các ngõ hẻm, con phố, người dân ông Đức đều nắm rõ, ở đâu tình hình an ninh mất trật tự, tranh chấp là ông lại có mặt. Muốn hòa giải thành công, ông cho rằng, trước hết bản thân phải là người có uy tín, có tiếng nói, luôn gương mẫu, đạo đức chuẩn mực, tạo được niềm tin yêu của mọi người xung quanh. Khi đó mới có thể sâu sát, lắng nghe ý kiến, thấu hiểu nguyện vọng chính đáng của hai bên và nắm được lý do mấu chốt gây ra mâu thuẫn; từ đó, mới có cách hòa giải phù hợp, thuận tình, hợp lý. Không chỉ vậy, ông Đức còn tích cực vận động người cao tuổi có uy tín, gương mẫu trên địa bàn phường tham gia vào các tổ tự quản, tổ hòa giải ở cơ sở và tổ dân phòng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, trở thành tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

“Nhìn thấy bà con xóm giềng đoàn kết, gắn bó, cùng xây dựng khu phố văn hóa, bình yên là niềm vui, động lực để những người cao tuổi như chúng tôi tiếp tục công việc của mình” - ông Đức vui vẻ nói. Suốt nhiều năm giữ gìn trật tự, bình yên cho các khu phố của phường, ông Đức luôn nhận được sự quý mến của mọi người xung quanh, không chỉ vì những đóng góp, sự tận tâm, trách nhiệm của ông mà còn vì tính cách vui vẻ, thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Như trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông là một trong số những người năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch. Riêng gia đình ông cũng đã quyên góp ủng hộ hơn 4 tấn gạo và 400 thùng mì tôm hỗ trợ các gia đình khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Suốt nhiều năm nay, ông Đức vẫn luôn đồng hành cùng với các hội, đoàn thể giải quyết kịp thời nhiều vụ việc mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, không để tình trạng bức xúc, tranh chấp phức tạp xảy ra. Nhờ đó, mặc dù là phường trung tâm, nhưng nhiều năm liền Phường 2 vẫn luôn giữ vững tình hình an ninh trật tự ổn định. Với những đóng góp thầm lặng của mình, ông Nguyễn Văn Đức cũng đã được thành phố, tỉnh và Hội Người cao tuổi ghi nhận, khen thưởng. Đặc biệt, mới đây ông cũng đã vinh dự được Công an tỉnh Lâm Đồng tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021. “Ở tuổi này, còn có thể cống hiến, góp sức mình xây dựng cho sự phát triển của địa phương và trở thành niềm tự hào cho con cháu chính là niềm vui lớn nhất” - ông Đức nói với chất giọng hồn hậu đậm chất miền Trung.

