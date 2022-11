(LĐ online) - Với 2.400 trang, bộ tiểu thuyết hình sự “Hồ sơ lửa” (Sbooks và NXB Công an nhân dân xuất bản) của nhà văn Lại Văn Long vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings xác lập là Bộ tiểu thuyết hình sự nhiều tập nhất Việt Nam.

Tác giả - Nhà văn Lại Văn Long phát biểu trong chương trình ra mắt sách

Tại hội trường Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh vừa diễn ra lễ ra mắt bộ tiểu thuyết hình sự “Hồ sơ lửa”. Đây là tác phẩm mới nhất của nhà văn Lại Văn Long, tác giả nổi tiếng với tiểu thuyết “Kẻ sát nhân lương thiện" (sau được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập "Biệt thự Pensée"). Ông còn được biết đến với các tiểu thuyết: “Thạch Đế”, “Đứa con thời hậu chiến”, “Người khổng lồ đội mồ kể chuyện”...

Bộ tiểu thuyết hình sự “Hồ sơ lửa” dày 2.400 trang, bao gồm 7 tập: Mật danh Đ9, Oán thù trớ trêu, Gia tộc tướng cướp, Phát súng chính nghĩa, Lật án tử hình, Vỏ bọc thần thánh và Hồng nhan sương khói. 3/7 tập đã 2 lần được giải thưởng của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam. Mỗi tập (phần) là một câu chuyện, chuỗi vụ án với số phận mỗi nhân vật khác nhau.

Trước khi được in thành bộ, vào năm 2017, NXB Công an nhân dân đã xuất bản tập 1 Mật danh Đ9, tác phẩm được trao giải thưởng Cây bút vàng của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam, được chuyển thể thành phim truyền hình 38 tập cũng mang tên “Mật danh Đ9” được chiếu trên hơn 20 kênh truyền hình suốt từ năm 2017 đến nay và đạt giải thưởng Ngôi sao xanh, hạng mục Phim truyền hình yêu thích nhất và Hoa hậu Phan Thị Mơ được giải Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất... Các tập còn lại cũng đã được các hãng phim mua bản quyền chuyển thể làm phim truyền hình dài tập, nhưng do đại dịch Covid-19 nên các dự án này phải dừng lại... Tác phẩm Gia tộc tướng cướp, đoạt giải C cuộc thi viết tiểu thuyết và ký về đề tài Vì bình yên cuộc sống 2017-2020.

Chứng nhận kỷ lục của tổ chức Kỷ lục Việt Nam

Theo nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, việc xác lập này như một sự ghi nhận thành quả lao động bền bỉ và nhẫn nại của nhà văn Lại Văn Long. “Hồ sơ lửa” khai thác tư liệu từ những vụ án từng gây chấn động dư luận tại TP Hồ Chí Minh từ năm 1975 đến giai đoạn hội nhập quốc tế, đã góp phần tái hiện những hình ảnh, chiến công của lực lượng công an TP Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. “Nhà văn Lại Văn Long phát huy thế mạnh nhiều năm làm báo ngành Công an để có được nguồn tư liệu đầy đặn cho “Hồ sơ lửa”. Tuy nhiên, từ thông tin của lực lượng công an đến tiểu thuyết hình sự là một khoảng cách không đơn giản. Những nhân vật ngoài đời bước vào “Hồ sơ lửa” đã có một diện mạo khác, với những yêu, ghét đậm nét hơn”. “Hồ sơ lửa” bổ sung vào bộ sưu tập những tác phẩm văn chương nhiều tập của Việt Nam, tiếp nối những bộ tiểu thuyết: “Cửa biển” của nhà văn Nguyên Hồng, “Ván bài lật ngửa” của Nguyễn Trương Thiên Lý, “Đất miền Đông” của Nam Hà, “Cõi nhân gian” của Nguyễn Phúc Lộc Thành...

Nhà văn Lại Văn Long chia sẻ, bộ tiểu thuyết Hồ sơ lửa được anh viết trong 5 năm, nhưng ý tưởng được ấp ủ và theo đuổi, thu thập tài liệu, dữ liệu trong suốt 30 năm qua. Nhà văn Lại Văn Long được công chúng biết đến với truyện ngắn “Kẻ sát nhân lương thiện” đoạt giải nhất cuộc thi trên báo Văn Nghệ năm 1991, khi đang làm chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng. Từ năm 1992 đến nay, nhà văn Lại Văn Long công tác tại báo Công An TP Hồ Chí Minh, nhưng vẫn nuôi dưỡng đam mê sáng tạo và hoàn thành hàng loạt tác phẩm văn chương, báo chí. Anh là một trong số nhà báo đạt nhiều giải thưởng báo chí với trên 40 giải báo chí Quốc gia, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh và Bộ Công an.

Bộ tiểu thuyết “Hồ sơ lử”a được chuyển thể thành kịch bản phim truyền hình dài 1.000 tập Tác giả Lại Văn Long nhận huy chương và chứng nhận kỷ lục của tổ chức Kỷ lục Việt Nam

NGỌC HÀ