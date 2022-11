Tăng tốc hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho đêm nghệ thuật công bố Festival Hoa Đà Lạt

(LĐ online) - Ngày 29/11, Ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nhằm hoàn tất các khâu chuẩn bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn tất các hạng mục sẵn sàng cho ngày khai mạc các chương trình chính diễn ra vào tháng 12, đặc biệt là đêm công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX.

Chủ trì cuộc họp có ông Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo các sở, ngành, địa phương - là thành viên Ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt (Ban Chỉ đạo) lần thứ IX – năm 2022 tham dự.

Quang cảnh cuộc họp

TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ TỨ HÙNG, BẮN PHÁO HOA TẦM THẤP ĐÊM CÔNG BỐ FESTIVAL HOA

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh – đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo thông tin hiện các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đang đẩy nhanh tiến độ thi công, chuẩn bị các điều kiện, gấp rút hoàn thiện các hạng mục, công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả triển khai Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 với 9 chương trình chính, 12 chương trình hưởng ứng và hơn 30 chương trình hưởng ứng khác.

Theo ông Nguyễn Viết Vân, đối với chương trình nghệ thuật, đặc biệt là đêm công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 (diễn ra 20 giờ ngày 18/12) tại Quảng trường Lâm Viên và Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023 (0 giờ ngày 1/1/2023), các khâu chuẩn bị đang được các đơn vị khẩn trương phối hợp triển khai. Việc dàn dựng và tập luyện cho lực lượng diễn viên quần chúng tại địa phương và các vũ đoàn được thực hiện nghiêm túc.

Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh báo cáo tiến độ hoàn thành các chương trình chính

Về nội dung tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, kéo dài 15 phút trong đêm tổ chức chương trình nghệ thuật công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX tại Quảng trường Lâm Viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đồng ý bằng văn bản ngày 17/11. Riêng tại chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023, qua làm việc với các bên liên quan, đơn vị tổ chức sự kiện sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức bắn pháp hoa nghệ thuật, không bắn pháo hoa tầm thấp.

Về thực hiện giải bóng đá tứ hùng (nằm trong các chương trình hưởng ứng Festival Hoa) theo chỉ đạo của UBND tỉnh trước đó, ông Vân cho biết Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã làm việc với Công ty cổ phần tập đoàn T&T. Dự kiến, ban tổ chức sẽ mời 3 đội bóng cấp quốc gia, gồm: CLB Bóng đá T&T Hà Nội, CLB Bóng đá TopenLand Bình Định và CLB Bóng đá Khánh Hòa cùng CLB Bóng đá Lâm Đồng thi đấu giao hữu phục vụ Nhân dân và du khách tại Sân vận động Đà Lạt thuộc Khu Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Lâm Đồng (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7). Hiện nay, các đơn vị liên quan đang xây dựng điều lệ giải và các điều kiện liên quan để sớm tổ chức công bố ngày khai mạc thi đấu trong tháng 12.

Bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt báo cáo công tác chuẩn bị, thi công các hạng mục phục vụ Festival Hoa trên địa bàn thành phố

Là địa phương tổ chức hầu hết các chương trình chính trong 2 tháng diễn ra Festival Hoa Đà Lạt, bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết thời gian qua chính quyền thành phố đã chỉ đạo UBND các phường, xã rà soát các tuyến đường dẫn vào làng hoa, tuyến đường chính ở các làng hoa... để trồng bổ sung hoa, tiểu cảnh. Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, vận động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn trồng hoa, cây xanh, tham gia các chương trình hưởng ứng Festival Hoa tại các làng hoa…

Bên cạnh đó, công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Festival Hoa Đà Lạt 2022 cũng được chú trọng. Thành phố đã tăng kiểm tra an toàn thực phẩm, giá niêm yết của các cơ sở lưu trú, đảm bảo an toàn giao thông. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình để hỗ trợ, nắm bắt các vướng mắc phát sinh kịp thời giải quyết. Riêng công trình chiếu sáng nghệ thuật quanh hồ Xuân Hương diễn ra đúng tiến độ đơn vị thi công đã cam kết.

Đại tá Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo các phương án, kịch bản đảm bảo an ninh trật tự

RÀ SOÁT LẠI TẤT CẢ CÁC KHÂU, ĐẢM BẢO CHƯƠNG TRÌNH DIỄN RA ĐÚNG KẾ HOẠCH

Sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX phát biểu ý kiến, vướng mắc liên quan, chủ trì cuộc họp biểu dương cố gắng của các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các phần việc, chương trình được giao về cơ bản đúng tiến độ được giao theo kế hoạch.

Thời gian khai mạc các chương trình chính trong tháng 12 đã rất cận kề, chủ trì cuộc họp yêu cầu các ban: An ninh, Lễ tân - Hậu cần, Tuyên truyền - Quảng bá, Ban Tổ chức khẩn trương rà soát lại tất cả các khâu, chương trình, nhiệm vụ được giao thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ công việc, đảm bảo chương trình hoàn tất theo đúng kế hoạch. Trong quá trình triển khai các phần việc nếu có phát sinh vướng mắc ở tất cả các nội dung vượt thẩm quyền phải báo cáo với Ban Chỉ đạo để kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S yêu cầu Ban Lễ tân, Hậu cần cần chủ động nắm lại thông tin đại biểu tham dự xem có thay đổi hay không để triển khai kế hoạch đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ, đi lại cho tới phát hành giấy mời... Đồng thời, kiểm tra chặt chẽ các phương án để đề xuất việc trưng tập xe phục vụ đại biểu và phục vụ di chuyển, sắp xếp chỗ ngồi tại Quảng trường Lâm Viên đêm 18/12, không để bị động trong các tình huống. Ban Tuyên truyền - Quảng bá cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá trên hệ thống thông tin đại chúng và hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan trong cao điểm diễn ra các lễ hội, chương trình Festival Hoa.

Ông Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục rà soát lại việc xây dựng các phương án, kế hoạch trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra Festival Hoa. Thường xuyên liên hệ với Ban Tổ chức Festival Hoa để nắm chắc kịch bản của các chương trình trọng tâm và các chương trình hưởng ứng, trên cơ sở đó, chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án bảo vệ chi tiết, cụ thể nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Không để xảy ra ùn tắc giao thông, đảm bảo đường thông, hè thoáng và mỹ quan văn minh đô thị phục vụ tốt cho các chương trình diễn ra an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và người dân đến tham dự lễ hội.

TP Đà Lạt cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công chỉnh trang đô thị, phong trào “xanh, sạch, đẹp” tại các cơ quan đơn vị, khu dân cư, nhà dân để đảm bảo mỹ quan đô thị, tuyên truyền trực quan... nhằm thu hút du khách. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ, cam kết không tăng giá dịch vụ và không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, bán hàng không đảm bảo chất lượng…

CHÍNH PHONG