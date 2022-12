Công an Lâm Đồng sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – năm 2022

(LĐ online) - Để đảm bảo an toàn cho đại biểu, du khách và người dân đến dự Lễ công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 tại Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt) diễn ra vào tối nay (18/12), Đại tá Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã đi thực địa, kiểm tra công tác an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc tại Quảng trường Lâm Viên, khu vực sân khấu tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt Công bố Festival.

Lãnh đạo công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo an ninh khu vực sân khấu

Đây là sự kiện văn hóa lớn và quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, dự kiến sẽ có hàng nghìn đại biểu và du khách trong nước và quốc tế đến tham dự. Sau khi kiểm tra, Đại tá Trương Minh Đương đã quán triệt, yêu cầu cán bộ, chiến sỹ tham gia đảm bảo ANTT cho lễ Festival Hoa thực hiện nghiêm túc quy trình công tác, điều lệnh Công an Nhân dân; có thái độ đúng mực, lịch sự, thân thiện với nhân dân và du khách; quyết tâm bảo vệ an toàn trước, trong và sau thời gian diễn ra Festival và tạo hình ảnh đẹp trong lòng đại biểu và du khách.

NGUYỄN NGHĨA – NHẬT MINH