Công điện của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những tháng cuối năm 2022, phục vụ nhân dân đón Tết...

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết và Lễ hội xuân 2023. Ảnh minh họa

Ngày 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 1174/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023.

Công điện nêu rõ: Trong những tháng cuối năm 2022, cùng với việc kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi, tăng trưởng, thúc đẩy sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu vận tải và hoạt động giao thông, tạo áp lực lớn cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những tháng cuối năm 2022, phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông; chủ động tham gia giao thông an toàn và thực hiện "Đã uống rượu, bia-không lái xe"; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi môtô, xe máy, xe đạp điện; phòng tránh tai nạn đường ngang đường sắt và đường thủy nội địa...

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp với các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương, cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, các khu vực tổ chức các sự kiện, lễ hội; công bố thông tin cụ thể về phương án tổ chức, phân luồng giao thông, phương án tổ chức giao thông phục vụ các dự án có sử dụng lòng, lề đường, kế hoạch phục vụ vận tải; hướng dẫn người dân lựa chọn phương tiện, thời gian đi lại phù hợp, hạn chế dồn quá đông người đi lại trong thời gian cao điểm.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương công bố, phân công người có thẩm quyền trực số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông.

Các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử phạt các hành vi: Điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ; nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ trái phép; chở quá tải trọng, quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy, không mặc áo phao khi đi đò, phương tiện thủy; không nhường đường cho xe ưu tiên; đi vào làn đường khẩn cấp; phương tiện thủy không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh, người điều khiển phương tiện không có bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn phù hợp...

Ngoài ra, các đơn vị chủ động ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, cương quyết trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ; kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến, luồng đường thủy, nhất là các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, các tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông và phòng dịch COVID-19; tăng cường nhân lực, phương tiện trong khu vực cảng hàng không để thực hiện nhanh nhất công tác soi chiếu an ninh, trả hành lý cho hành khách, công tác thông tin để hành khách biết và lấy hành lý đúng khu vực quy định, chú trọng đối với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến, không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc, hành vi tăng giá vé trái quy định.

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức bán vé tàu, xe trực tiếp cho công nhân, người lao động và sinh viên; kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, bến bãi đỗ xe trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, đường hàng không; khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô để kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm là người lái xe, chủ xe ôtô chở khách, ôtô chở hàng hóa.

Các bộ, ngành, địa phương bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa, lũ gây ra; rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế...

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện triệt để phương thức thu phí điện tử không dừng, chủ động mở trạm, tạm dừng thu phí để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc giao thông; thực hiện nghiêm việc tổ chức, hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông trên các đoạn tuyến công trình vừa thi công, vừa khai thác; khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố về kết cấu hạ tầng giao thông; khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm, trong đô thị và trả lại lòng đường cho nhân dân đi lại 1 tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông, nhất là trong thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên các tuyến trục chính ra vào thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến kết nối đến nhà ga, sân bay, bến cảng, khu vực tổ chức Lễ hội Xuân...

Các Sở Y tế và cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và máu để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trên các chuyến bay, đoàn tàu và tại các khu dịch vụ của Cảng hàng không, nhà ga, bến xe.

Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện trước 16 giờ 30 phút hằng ngày trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão và tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện từ ngày Công điện được ban hành đến ngày 5/2/2023 gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Công điện này bảo đảm kịp thời, hiệu quả; báo cáo Thủ tướng Chính phủ khen ngợi, biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, đồng thời phê bình nghiêm khắc đối với các tập thể, cá nhân chưa làm tốt công tác này (nếu có).

(Theo TTXVN)