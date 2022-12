Di Linh: Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả cho học sinh

(LĐ online) - Ngày 19/12, Công ty Điện lực Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho hơn 2.000 học sinh của các trường THCS trên địa bàn huyện Di Linh.

Cán bộ Điện lực Di Linh hướng dẫn kỹ năng sơ cứu và cấp cứu người bị nạn khi bị điện giật

Tại chương trình, hơn 2.000 học sinh thuộc các Trường THCS Lê Lợi và Trường THCS Nguyễn Du đã được cán bộ Điện lực Di Linh thông tin về Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên cao và hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp đi trên mặt đất hoặc treo trên không; các nội dung về phòng tránh tai nạn và bảo đảm cung cấp điện an toàn.

Cùng với đó, các em học sinh còn được hướng dẫn việc không tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; không trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ; không thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp; hướng dẫn về sử dụng tiết kiệm điện, sử dụng điện đúng cách, đúng nhu cầu và đặc biệt là phương pháp sơ cứu và cấp cứu người bị nạn khi bị điện giật.

Đại diện Điện lực Di Linh trao tặng học bổng cho các em học sinh

Thông qua hoạt động này giúp thầy và trò các nhà trường hiểu thêm những lợi ích khi sử dụng điện tiết kiệm, an toàn; góp phần chống quá tải lưới điện; hạn chế các sự cố về điện và hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho học sinh cũng như gia đình.

Nhân dịp này, Điện lực Di Linh cũng đã trao tặng 32 suất học bổng cho các em học sinh có thành tích trong phong trào vượt khó học tập của nhà trường.

HOÀNG SA