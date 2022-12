Hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục - Đào tạo và Công an tỉnh

Quy chế phối hợp số 244/QCPH-SGDĐT-CAT được lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) và Công an tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 1/2/2016 (Quy chế 244). Việc phối hợp nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành GDĐT tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở GDĐT ký quy chế phối hợp thực hiện giai đoạn mới

Sau khi Quy chế 244 được thống nhất ban hành, lãnh đạo hai ngành đã chủ động chỉ đạo các đơn vị được phân công chủ trì công tác tham mưu, triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, trường học thuộc hai ngành nhằm bảo đảm an ninh, trật tự lĩnh vực GDĐT tại địa phương. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn của Sở GDĐT chủ động nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) trên lĩnh vực GDĐT tham mưu đề xuất hướng giải quyết khi có vụ việc xảy ra. Hai ngành đã phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo ANTT cho các kỳ thi và tham mưu tổ chức các hoạt động thu hút đối tượng là học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương...

Cùng với đó, Sở GDĐT và Công an tỉnh đã xây dựng nhiều kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác của HSSV và cán bộ, nhà giáo đối với âm mưu và hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình”. Các trường học trên địa bàn tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cùng cấp thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức chính trị, trách nhiệm cho cán bộ, nhà giáo và HSSV trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Sở GDĐT ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các đơn vị, trường học tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân, đạo đức, chất lượng các hoạt động ngoại khóa, giáo dục học sinh ý thức đấu tranh và phòng ngừa các tệ nạn xã hội, ma túy, các hành vi vi phạm pháp luật xâm nhập vào học đường.

Hiệu quả thực hiện Quy chế 244 còn là sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp và gia đình HSSV làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tác động tiêu cực trong việc sử dụng dịch vụ internet, trò chơi điện tử, đặc biệt là sử dụng mạng xã hội; chủ động rà soát, lập danh sách, trao đổi thông tin với số HSSV có biểu hiện vi phạm pháp luật để phối hợp với gia đình và các đoàn thể có biện pháp răn đe, quản lý, giáo dục. Hoạt động này đã tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng Nhân dân, góp phần kìm hãm tình trạng HSSV vi phạm pháp luật... Số lượng vụ vi phạm và tính chất vi phạm giảm đáng kể so với trước khi triển khai Quy chế 244.

Qua 5 năm phối hợp triển khai thực hiện Quy chế 244 còn cho thấy nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo hai ngành, cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các đơn vị, trường học đối với công tác này đã nâng lên rõ rệt, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện tại nhiều địa phương dần đi vào nền nếp và đạt hiệu quả. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp các đơn vị, trường học ngành GDĐT xác minh, điều tra, đấu tranh, làm rõ và xử lý các vụ việc nảy sinh liên quan đến ANTT trên lĩnh vực GDĐT, góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương. Công tác phối hợp trao đổi thông tin, tình hình, giải quyết các vụ việc liên quan ANTT được hai ngành thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, góp phần làm trong sạch môi trường giáo dục trên địa bàn. Hai ngành đã phát huy tốt 2 đơn vị đầu mối là Phòng PA03 và Phòng Giáo dục Trung học trong vai trò chủ động trao đổi thông tin, tham mưu cho lãnh đạo 2 ngành ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện và đồng thời 2 đơn vị đã phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện liên ngành, liên phòng kịp thời và có hiệu quả. Đặc biệt, các phòng chuyên môn của hai ngành đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế; đồng thời, đề ra phương hướng, giải pháp để các đơn vị, trường học thực hiện tốt hơn về công tác an ninh trật tự trường học, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường.

Trên toàn tỉnh đã có những cách làm hay, những hoạt động phối hợp triển khai rất hiệu quả và chất lượng. Tuy nhiên, còn những hạn chế cũng được 2 ngành GDĐT và Công an nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc. Đại diện lãnh đạo 2 ngành Công an và GDĐT, Đại tá - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quang Thống đã chỉ đạo quán triệt nhiều nhiệm vụ trong phối hợp thực hiện giữa 2 ngành trong thời gian tới. Cùng với đó là nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả phù hợp với tình hình từng địa phương, đơn vị trường học, phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các hoạt động tự quản của người học về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường...

MINH ĐẠO