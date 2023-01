Lạc Dương: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023

(LĐ online) - Chiều 6/1, UBND huyện Lạc Dương tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đó, UBND huyện Lạc Dương đã đề ra Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cũng như các kế hoạch chuyên đề năm 2023; trong đó, xác định nông thôn mới, giảm nghèo và chuyển đổi số là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của năm 2023.

Mục tiêu Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 của huyện Lạc Dương là tiếp tục chủ động kiểm soát và thích ứng an toàn với những tác động từ những yếu tố khách quan như: tình hình thiên tai, dịch bệnh và diễn biến khó lường của thế giới, khu vực, trong nước và các quy luật kinh tế; tập trung nguồn lực đầu tư đảm bảo hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, toàn diện, bền vững; triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp để tạo đà phát triển, thu hút du lịch, duy trì tốc độ tăng trưởng các khu vực; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, tạo liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập của người dân; chú trọng công tác quản lý, bảo vệ môi trường; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; triển khai đồng bộ các quy hoạch gắn với thu hút đầu tư; tăng cường quản lý thu - chi ngân sách, quản lý tài sản công gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm phát triển văn hóa đi đôi phát triển kinh tế; chú trọng chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân với phát triển bảo hiểm y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính và năng lực điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh theo lộ trình; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; tập trung triển khai các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm theo kế hoạch… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra, tạo đà hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện giai đoạn 2020-2025, đồng thời góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, một số chỉ tiêu lớn được xác định: Giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh năm 2010 tăng 19,24%; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt 340 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người khoảng 54 triệu đồng/người/năm; thu hút trên 2,5 triệu lượt khách du lịch với doanh thu đạt trên 230 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 233 tỷ đồng (tăng 35% so với dự toán năm 2022), phấn đấu phần huyện thu vượt trên 20% dự toán được giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,9%; trong đó tỷ lệ hộ DTTS số giảm 4,5%; duy trì và nâng cao các tiêu chí đã hoàn thành để tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu năm 2023, xã Đạ Sar đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Lạc Dương đạt 8/9 tiêu chí huyện nông thôn mới… Để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu trên, UBND huyện Lạc Dương đã xác định 15 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể năm 2023.

Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch năm 2023. Trong đó, nhiều ý kiến tập trung vào các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 cũng như công tác quản lý, bảo vệ rừng, kế hoạch trồng rừng trên địa bàn; kế hoạch, lộ trình xây dựng xã Đạ Sar đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Lạc Dương đạt 8/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; giải pháp thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại một số đơn vị…

TUẤN HƯƠNG