Nhịp cầu nhân ái 12 xe hàng cùng 300 triệu đồng từ người dân Lâm Đồng đến với vùng thiệt hại do bão số 3 Tối 7/8, Đoàn công tác thiện nguyện gồm 12 chiếc xe cùng 30 thành viên của tỉnh Lâm Đồng đã chính thức lên đường, mang theo hơn 300 triệu đồng và hàng hóa để hỗ trợ người dân tại các tỉnh Nghệ An và Điện Biên - những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 (bão Wipha).

Tiếp nhận sự ủng hộ của người dân

Đoàn công tác là sự kết hợp của nhóm thiện nguyện đến từ phường Cam Ly (Đà Lạt) và xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng). Ông Phan Anh Dũng, Giám đốc công ty TNHH SX TM và DV Phan Anh Dũng (xã Đức Trọng) cho biết: "Đoàn đã hoàn tất công tác bốc xếp hàng hóa tại địa chỉ 78 Thi Sách, phường Cam Ly - Đà Lạt vào chiều tối cùng ngày và khởi hành ngay sau đó. Dự kiến, hành trình cứu trợ sẽ kéo dài từ ngày 7/8 đến ngày 23/8.

Tổng giá trị hàng hóa và tiền mặt mà đoàn mang theo ước tính khoảng 400 triệu đồng, bao gồm khoảng 1.000 phần quà trị giá khoảng 300 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp nhận sự ủng hộ của người dân

Tiếp nhận sự ủng hộ của người dân

Những phần quà này được quyên góp từ nhiều tấm lòng hảo tâm, bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mắm, muối, rau củ quả, mì tôm; các vật dụng gia đình như mùng, mền, xô nước, xà bông và đặc biệt là các phần quà dành cho học sinh gồm quần áo mới, sách vở, bút viết, giày dép.

Những phần quà là sự đóng góp từ nhiều tấm lòng hảo tâm

Điểm đến của đoàn là những bản làng chịu thiệt hại nặng nhất, nơi người dân đang gặp muôn vàn khó khăn sau bão. Tại tỉnh Nghệ An, đoàn sẽ trao quà trực tiếp tại các xã Mỹ Lý, Tương Dương và Nai Loi. Còn tại tỉnh Điện Biên, đoàn sẽ đến các bản làng thuộc xã Xa Dung, Tìa Dình và bản Cồ Dề (xã Mường Phăng).

Hoàn thiện mọi công đoạn trước khi xuất phát

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng và các địa phương bị ảnh hưởng, cùng với tấm lòng nhân ái của các thành viên trong đoàn, đã tạo nên một hành trình ý nghĩa.

Các thành viên của đoàn trước khi xuất phát

Chuyến đi không chỉ mang theo những món quà vật chất mà còn là lời động viên, sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh cho bà con vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống sau bão.