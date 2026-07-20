20/07/2026: SJC 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng Giá vàng SJC hiện mua vào 144,2 triệu đồng/lượng, bán ra 147,2 triệu đồng/lượng, cùng giảm 300.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 10:46)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:46: SJC giảm 300.000 đồng cả chiều mua và bán, hiện lần lượt 144,2 và 147,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:20 sáng 20/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều giảm so với hôm qua. Mức giảm giá mua và giá bán phổ biến là 300.000 đồng, trong khi BTMH và BTMC VRTL cùng giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều.

Ở nhóm có mức giảm 300.000 đồng, SJC, DOJI HN, DOJI SG, Phú Qúy SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội đều giảm cả giá mua lẫn giá bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:205 sáng

SJC : mua 144.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.

: mua 144.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng. DOJI HN và DOJI SG : mua 144.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.

: mua 144.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng. BTMH và BTMC VRTL : mua 142.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng; bán 146.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng.

: mua 142.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng; bán 146.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng. BTMC SJC : mua 142.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.

: mua 142.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng. Phú Qúy SJC : mua 143.700.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.

: mua 143.700.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 142.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 146.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 144.200.000 147.200.000 -300.000 -300.000 DOJI HN 144.200.000 147.200.000 -300.000 -300.000 DOJI SG 144.200.000 147.200.000 -300.000 -300.000 BTMH 142.450.000 146.450.000 -150.000 -150.000 BTMC VRTL 142.450.000 146.450.000 -150.000 -150.000 BTMC SJC 142.450.000 147.200.000 -150.000 -300.000 Phú Qúy SJC 143.700.000 147.200.000 -300.000 -300.000 PNJ TP.HCM 142.200.000 146.200.000 -300.000 -300.000 PNJ Hà Nội 142.200.000 146.200.000 -300.000 -300.000

Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.