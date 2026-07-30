30/07/2026: Giá SJC 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng Giá vàng SJC lúc 13:38 ngày 30/07/2026: mua vào 137,7 triệu, bán ra 141,7 triệu đồng/lượng, cùng tăng 200.000 đồng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 13:38)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:38: Lúc 13:38, giá SJC mua vào 137.700.000 đồng/lượng và bán ra 141.700.000 đồng/lượng, cùng tăng 200.000 đồng so với lần cập nhật trước.

12:08: SJC tăng 1.000.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 138,5 và 142,5 triệu đồng/lượng.

10:38: SJC tăng 1.000.000 đồng/lượng ở cả mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:17 sáng 30/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng so với hôm qua. Giá bán tăng từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng, trong đó BTMC VRTL có mức tăng cao nhất, lên 143.500.000 đồng.

Giá mua hiện dao động từ 137.500.000 đến 139.600.000 đồng. Các thương hiệu SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC cùng tăng 1.000.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:17 sáng

BTMC VRTL : mua 139.600.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng; bán 143.500.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng.

: mua 139.600.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng; bán 143.500.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng. BTMH : mua 139.500.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng; bán 143.400.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng.

: mua 139.500.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng; bán 143.400.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng. Phú Qúy SJC : mua 138.500.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng; bán 142.500.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng.

: mua 138.500.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng; bán 142.500.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng. SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC : cùng mua 138.500.000 đồng, bán 142.500.000 đồng; mỗi chiều tăng 1.000.000 đồng.

: cùng mua 138.500.000 đồng, bán 142.500.000 đồng; mỗi chiều tăng 1.000.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 137.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 142.400.000 đồng, tăng 1.200.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 138.500.000 đồng 142.500.000 đồng +1.000.000 đồng +1.000.000 đồng DOJI HN 138.500.000 đồng 142.500.000 đồng +1.000.000 đồng +1.000.000 đồng DOJI SG 138.500.000 đồng 142.500.000 đồng +1.000.000 đồng +1.000.000 đồng BTMH 139.500.000 đồng 143.400.000 đồng +1.400.000 đồng +1.400.000 đồng BTMC VRTL 139.600.000 đồng 143.500.000 đồng +1.500.000 đồng +1.500.000 đồng BTMC SJC 138.500.000 đồng 142.500.000 đồng +1.000.000 đồng +1.000.000 đồng Phú Qúy SJC 138.500.000 đồng 142.500.000 đồng +1.400.000 đồng +1.400.000 đồng PNJ TP.HCM 137.500.000 đồng 142.400.000 đồng +1.000.000 đồng +1.200.000 đồng PNJ Hà Nội 137.500.000 đồng 142.400.000 đồng +1.000.000 đồng +1.200.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.