Arsenal chia điểm với Como trên sân nhà Emirates Stadium

12' Arsenal gia tăng sức ép trong 12 phút đầu

Nhập cuộc chủ động sau 12 phút bóng lăn, Arsenal đang tạo ra sức ép tốt hơn khi làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 56 - 44. Đội bóng nước Anh tỏ ra vượt trội ở các chỉ số tấn công với 3 - 0 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 0) và 2 - 0 quả phạt góc, trong khi Como vẫn đang phải chịu trận và chưa thể tạo ra pha hãm thành nào.