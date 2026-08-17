Arsenal đè bẹp Man City 3-0 ở Siêu cúp Anh: HLV Arteta thiết lập chuẩn mực mới cho toàn đội Chiến thắng 3-0 áp đảo trước Man City ở Siêu cúp Anh trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cho Arsenal trong hành trình chinh phục các danh hiệu mùa này.

Trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) tại sân vận động Principality (Cardiff) đã chứng kiến màn trình diễn vượt trội của Arsenal khi họ đè bẹp Manchester City với tỷ số 3-0. Đây không đơn thuần là một chiến thắng để nâng cao cúp vô địch, mà còn là lời khẳng định về tham vọng và chuẩn mực thi đấu mà HLV Mikel Arteta muốn thiết lập cho toàn bộ mùa giải mới.

Arteta hài lòng với chiến thắng Man City. Ảnh: Getty Images.

Màn đè bẹp chớp nhoáng và kỷ lục lịch sử

Arsenal nhập cuộc với tinh thần bùng nổ và nhanh chóng làm chủ cuộc chơi ngay từ những giây đầu tiên. Chỉ ở giây thứ 23 của trận đấu, Riccardo Calafiori đã mở tỷ số cho "Pháo thủ" sau đường kiến tạo của tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly. Pha lập công chớp nhoáng này chính thức đưa Calafiori trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất lịch sử các trận Siêu cúp Anh kể từ năm 1968.

Thế trận áp đảo tiếp tục được duy trì khi Kai Havertz nhân đôi cách biệt ở phút thứ 28. Ngay đầu hiệp hai, chỉ ba phút sau khi bóng lăn trở lại, đội trưởng Martin Odegaard đã tung cú dứt điểm chuẩn xác ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0, khép lại màn trình diễn hoàn hảo của đại diện Bắc London.

Sự bất lực của Manchester City và Enzo Maresca

Ở chiều ngược lại, HLV Enzo Maresca dù đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với chân sút chủ lực Erling Haaland cùng tân binh đắt giá 116 triệu bảng Elliot Anderson (chuyển đến từ Nottingham Forest), Man City vẫn hoàn toàn bất lực. Đội bóng thành Manchester không thể tạo ra bất kỳ áp lực đáng kể nào lên khung thành của Arsenal trong suốt 90 phút thi đấu.

Tuyên bố của Arteta và nỗi trăn trở về nhân sự

Chia sẻ sau khi đăng quang, HLV Mikel Arteta tỏ ra vô cùng hài lòng nhưng cũng không quên đặt ra yêu cầu khắt khe cho các học trò: "Chúng tôi đã nói về khát khao khi bước vào mùa giải và muốn chứng minh bản thân khao khát đến mức nào. Tôi đã thấy rất nhiều điều tích cực trước một đối thủ hàng đầu. Đây chính là chuẩn mực dành cho chúng tôi. Nếu duy trì được tiêu chuẩn ở mức độ này, tôi tin chắc toàn đội sẽ thi đấu vô cùng cạnh tranh."

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng bày tỏ nỗi trăn trở khi phải gạch tên những ngôi sao như Gabriel Martinelli, Ethan Nwaneri và Gabriel Jesus khỏi danh sách đăng ký thi đấu vì giới hạn quân số. Ông tái khẳng định mong muốn ban tổ chức Ngoại hạng Anh cùng các câu lạc bộ nới rộng quy mô đăng ký cầu thủ để đáp ứng mật độ thi đấu dày đặc hiện tại.

Sau khởi đầu như mơ tại Siêu cúp Anh, Arsenal sẽ chính thức bước vào chiến dịch Ngoại hạng Anh bằng cuộc tiếp đón Coventry City trên sân nhà Emirates vào thứ Bảy tới.