    Bấm thẻ định danh rùa nặng 12kg trước khi thả về biển Lâm Đồng

    THANH HẢI| 12/08/2025 11:48

    Một con rùa biển được người dân phát hiện và đã bàn giao cho Khu bảo tồn biển Hòn Cau để thả về tự nhiên.

    Sáng 12/8, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Liên Hương thả một cá thể rùa về biển.

    ee89b55c2d22a57cfc33-9648.jpg
    Con rùa nặng 12kg.
    Thả rùa về với biển.

    Theo đó, con rùa được một người dân phát hiện nên đưa về Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Rùa biển này còn có tên là Vích (tên khoa học là Chelonia mydas), nặng 12kg; dài 50cm, rộng 47cm. Cá thể rùa được bấm thẻ VN1611 để định danh được thả từ biển Hòn Cau.

    img-1925-97.jpg
    Loài rùa biển quý hiếm có tên trong Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới.

    Con rùa thả lần này là một trong những loài rùa biển quý hiếm có tên trong Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) và Sách đỏ Việt Nam, là loài quý hiếm, nguy cấp, được ưu tiên bảo vệ. Ở nhiều quốc gia, loài này thường bị săn bắt để lấy mai và dùng làm thức ăn.

    Rùa con mới nở và thả về biển.

    Trước đó, rạng sáng 9/8, tại bãi ấp của Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã nở được 93 con/108 trứng và được nhân viên thả về biển.

    Cách đây hơn 1 tháng, nhân viên Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau phát hiện ổ trứng rùa biển xanh này. Ngay sau đó, nhân viên, tình nguyện viên đã thu gom, bảo quản và di dời toàn bộ số trứng về khu vực bãi ấp của trạm đội tuần tra.

    THANH HẢI

    Theo nhandan.vn
    https://nhandan.vn/bam-the-dinh-danh-rua-nang-12kg-truoc-khi-tha-ve-bien-lam-dong-post900199.html
              • Mặc định

