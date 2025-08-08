Bản tin nông sản hôm nay (8-8): Giá cà phê giảm

Bản tin nông sản hôm nay (8-8), giá hồ tiêu ổn định, giá cà phê giảm nhẹ so với hôm qua, giảm từ 500 đến 700 đồng/kg.

*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục duy trì ổn định, phần lớn các địa phương không ghi nhận biến động giá so với phiên trước. Giá thu mua trung bình tại các khu vực trọng điểm hiện ở mức khoảng 139.600 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu tại Đắk Lắk tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện ở mức 141.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua, hiện ở mức 139.000 đồng/kg.

Tương tự, giá hồ tiêu tại Lâm Đồng không thay đổi so với hôm qua, hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu ở TP Hồ Chí Minh hiện ở mức 139.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua; tại Đồng Nai, giá hồ tiêu không thay đổi so với hôm qua, ở mức 139.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay (8-8) ổn định. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá hồ tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế ngày 7-8 (giờ địa phương) như sau:

Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ so với ngày hôm qua, ở mức 7.142 USD/tấn, tăng 0,42%; giá hồ tiêu trắng Muntok tăng nhẹ so với ngày hôm qua, đạt 9.983 USD/tấn, tăng 0,41%.

Giá hồ tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua, ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua, hiện ở mức 8.900 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này không đổi so với hôm qua, đạt 11.750 USD/tấn.

Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn.

Tương tự, giá hồ tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua, đạt 8.950 USD/tấn.

Theo các chuyên gia, dù thị trường chưa tăng mạnh, nhưng mức giá hiện tại là tương đối tích cực cho người trồng hồ tiêu. Các doanh nghiệp cũng đang có dấu hiệu tăng thu mua cầm chừng để chuẩn bị cho các đơn hàng cuối quý III và quý IV - thời điểm cao điểm tiêu dùng tại nhiều thị trường quốc tế.

*Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận giảm nhẹ so với hôm qua, giảm từ 500 đến 700 đồng/kg. Hiện, giá cà phê trong nước ở mức 100.000 - 100.700 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê quay đầu giảm nhẹ, dao động trong khoảng 100.000 - 100.700 đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Lắk 100.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua; tại Gia Lai giảm 500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mức 100.300 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm 700 đồng/kg so với hôm qua, ở mức 100.000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm nhẹ. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Trên sàn London, giá cà phê Robusta tiếp tục duy trì đà tăng, mặc dù mức tăng không quá mạnh. Kết thúc phiên giao dịch lúc 16 giờ chiều 7-8 (giờ địa phương), giá Robusta dao động trong khoảng 3.214 - 3.488 USD/tấn.

Cụ thể, hợp đồng giao tháng 9-2025 đạt 3.475 USD/tấn; tháng 11-2025 ở mức 3.422 USD/tấn; tháng 1-2026 là 3.363 USD/tấn; tháng 3-2026 đạt 3.319 USD/tấn và tháng 5-2026 là 3.282 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng phục hồi mạnh mẽ sau một vài phiên chững lại. Mức giá dao động từ 270,35 - 298,50 cent/lb cho các kỳ hạn.

Trong đó, giá hợp đồng tháng 9-2025 đạt 297,80 cent/lb; tháng 12-2025 là 290,45 cent/lb; tháng 3-2026 đạt 283,40 cent/lb; tháng 5-2026 là 277,00 cent/lb và tháng 7-2026 dừng ở mức 272,10 cent/lb.

Sự phục hồi của Arabica được hỗ trợ bởi các yếu tố như nguồn cung từ Brazil chưa ổn định sau thời tiết bất lợi, đồng USD giảm và nhu cầu nhập khẩu tăng ở một số thị trường lớn.

Ngược với hai sàn lớn, thị trường cà phê Brazil chiều 7-8 ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt trên tất cả các kỳ hạn giao hàng. Mức giá dao động trong khoảng 338,25 - 368,70 USD/tấn, thấp hơn so với phiên trước đó.

Cụ thể, giá cà phê kỳ hạn tháng 9-2025 là 368,70 USD/tấn; tháng 12-2025 giảm xuống còn 350,80 USD/tấn; tháng 3-2026 là 345,20 USD/tấn; tháng 5-2026 xuống mức 338,25 USD/tấn.

Nguyên nhân được cho là do áp lực bán ra từ nông dân Brazil tăng nhẹ trở lại khi bước vào cao điểm thu hoạch, đồng thời lo ngại về sức mua chậm lại từ châu Âu trong tháng 8 - tháng nghỉ hè tại nhiều nước tiêu thụ lớn.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, đây chỉ là đợt điều chỉnh ngắn hạn và giá cà phê Brazil có thể sẽ tăng trở lại, nếu sản lượng thu hoạch thấp hơn kỳ vọng hoặc tồn kho thế giới tiếp tục giảm.

VIỆT CHUNG

