Thực hiện Công văn số 0248/SVHTTDL-QLTTBCXB ngày 24/7/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về việc đề nghị phản hồi báo chí, sau khi xem xét nội dung bài viết phản ánh của Báo Nhân Dân ngày 12/6/2025 với tiêu đề: “Cần bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân thị trấn Ea Pốk”; ngày 11/8, Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, có Văn bản số 176/UBND-KT phản hồi các nội dung liên quan.

Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú cảm ơn Báo Nhân Dân đã quan tâm, sát cánh cùng địa phương trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính. Bài viết đã phản ánh đúng thực tế, đúng trăn trở của người dân tại địa phương đối với việc giải quyết quyền lợi của người dân khi chấm dứt mô hình hoạt động của cấp huyện để triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nội dung bài báo phản ánh là các hộ dân ở thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) hiện hết sức lo lắng, bức xúc vì cấp huyện chuẩn bị chấm dứt hoạt động, nhưng vụ việc chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định do Ủy ban nhân dân huyện gây ra kéo dài 8 năm nay chưa được khắc phục. Việc cho chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực phía tây đồi Cư H’lâm của Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar là không đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Sau khi phát hiện sai sót này, Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar đã ra quyết định thu hồi và hủy bỏ các quyết định cho chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị của các hộ dân ở khu vực này.

Từ đó đến nay, các lô đất này bị ngừng giao dịch, quyền lợi của người dân bị “treo”, không được xây dựng, cơi nới nhà cửa… khiến cuộc sống họ lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Cấp huyện chuẩn bị chấm dứt hoạt động người dân biết đi đòi ai? Căn cứ Nghị quyết số 1660/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk năm 2025 thì xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cấp xã trước đây của huyện Cư M’gar (cũ) là xã Cư Suê, thị trấn Ea Pốk, xã Quảng Tiến và thị trấn Quảng Phú.

Về lĩnh vực quản lý đất đai khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên nguyên tắc bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan… Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, các thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết, trong đó có nội dung về thẩm quyền giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp xã...

Trên cơ sở quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai như đã nêu trên thì hiện nay, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại 4 đơn vị hành chính cấp xã trước đây của huyện Cư M’gar (cũ) là xã Cư Suê, thị trấn Ea Pốk, xã Quảng Tiến và thị trấn Quảng Phú được chuyển giao lại cho Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú thực hiện. Do đó, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú sẽ tiếp tục căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của địa phương, quy hoạch xây dựng theo pháp luật hiện hành và kiến nghị của nhân dân để tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét có hướng xử lý dứt điểm vụ việc.

Bài báo phản ảnh, khoảng giữa năm 2018, một số hộ dân ở thôn Quyết Thắng, thị trấn Ea Pốk, làm đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, trong đó có hộ ông Trịnh Xuân Nha.

Ông Trịnh Xuân Nha xin chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích 600m2 và chia làm 6 lô đất (bình quân một lô đất có 100m2 đất ở) để chia cho các con ông.

Sau đó, các cơ quan chức năng của huyện Cư M’gar phối hợp Ủy ban nhân dân thị trấn Ea Pốk về xác minh đủ điều kiện để chuyển sang đất ở. Trong 6 lô đất xin chuyển đổi, ông đã đóng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất được 4 lô với tổng số tiền gần 540 triệu đồng. Để có tiền đóng, gia đình ông phải bán 3 lô đất tại thôn Toàn Thắng, thị trấn Ea Pốk. Đến ngày 19/6/2018, Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar đã ban hành Quyết định số 621/ QĐ-UBND cho phép gia đình ông được chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị với diện tích 100m2 tại thửa đất số 356, tờ bản đồ số 10 tại thị trấn Ea Pốk.

Người dân mong muốn Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú sớm vào cuộc, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử lý dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền lợi cho nhân dân.

Giá đất tính tiền sử dụng đất phải nộp là 600.000 đồng/m2. Tuy nhiên, đến ngày 3/10/2018, Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar lại ban hành Quyết định số 1026/ QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 căn cứ theo khoản 2, Điều 35 Luật Đất đai năm 2013 về nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar giao Chi cục Thuế huyện thực hiện hủy thông báo thuế và có văn bản hoàn trả số tiền mà gia đình ông Nha đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Ngoài hộ ông Nha, 10 thửa đất khác tại khu vực này cũng bị thu hồi và hủy quyết định chuyển mục đích sử dụng sang đất ở đô thị với lý do tương tự.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú cần sớm vào cuộc, căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của địa phương, quy hoạch xây dựng theo pháp luật hiện hành và kiến nghị của nhân dân để tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét, xử lý dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền lợi cho người dân và an ninh trật tự tại địa phương.