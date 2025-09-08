Pháp luật Bắt giam vợ chồng Bảy "bóng" cho vay nặng lãi ở Phan Thiết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (PC02) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 bị can để điều tra về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Đoàn Bảy - tức Bảy "bóng"

Các bị can gồm: Đoàn Bảy (62 tuổi, tức Bảy "bóng"), Lâm Thị Phước (60 tuổi), Nguyễn Thành Pháp (31 tuổi, cùng trú tại phường Phú Thủy), Lâm Hán Tiến (52 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Trâm (31 tuổi, cùng trú tại phường Bình Thuận, Lâm Đồng).

Theo PC02, đây là kết quả của quá trình đấu tranh triệt xóa nhóm hoạt động "tín dụng đen" gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, PC02 phát hiện nhóm trên do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng.

Các trinh sát xác định vợ chồng Đoàn Bảy đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10 - 20%/tháng (tương đương 120 - 240%/năm) và thu lãi hằng ngày.

Vợ chồng bị can Lâm Hán Tiến, Nguyễn Thị Bích Trâm cũng hoạt động cho vay mang tính chất côn đồ.

Vì có mối quan hệ gia đình với Đoàn Bảy, nhóm này thường giới thiệu người vay qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi.

Trong quá trình hoạt động, các bị can yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản để chúng mang về cất giữ.

Khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc chậm trả lãi thì các bị can gọi điện, nhắn tin đe dọa hoặc đến nhà, nơi làm việc để gây áp lực.

Từ năm 2020 đến nay, các bị can đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỉ đồng và thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

PC02 đã tiến hành bắt giữ và đồng loạt khám xét nơi ở của nhóm bị can trên. Qua khám xét, PC02 đã thu giữ hàng tỉ đồng tiền mặt, nhiều sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỉ đồng, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất…

Ngoài ra đơn vị còn thu giữ các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức và chứng cứ liên quan.