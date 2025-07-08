Bình gas mini - “bom nổ chậm” bị phớt lờ

Dù đã được cảnh báo nhiều lần về mức độ nguy hiểm, song tai nạn do nổ bình gas mini vẫn liên tiếp xảy ra chỉ trong vài tháng trở lại đây.

Nhiều ca bỏng nặng, chấn thương nghiêm trọng cho thấy, vật dụng tưởng chừng tiện lợi này vẫn âm thầm trở thành “quả bom nổ chậm” trong các gia đình, quán ăn, khu trọ…

Tuyệt đối không sử dụng bình gas mini tái chế, han gỉ. Ảnh: S.T

Biết nguy hiểm vẫn làm ngơ…

Cuối tháng 7-2025, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu thành công nam bệnh nhân 47 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng do bình gas mini phát nổ khi đang ăn lẩu. Vụ nổ khiến người này bị gãy xương cẳng chân và đặc biệt tổn thương nghiêm trọng vùng kín do một mảnh nhựa cứng nghi từ bình gas văng vào.

Sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai với tổn thương vùng kín có dấu hiệu phức tạp. Các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. May mắn, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Cách đó không lâu, vào tháng 5-2025, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cũng tiếp nhận một bệnh nhi 14 tuổi gặp tai nạn nổ bình gas mini khi đang nấu ăn tại nhà. Vụ nổ khiến bàn tay trái của em dập nát hoàn toàn, buộc phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay để ngăn ngừa hoại tử và nhiễm trùng.

Bệnh nhi 14 tuổi được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức sau vụ nổ bình gas mini. Ảnh: BVCC

Không chỉ trường hợp này mà trong các dịp nghỉ lễ, Bệnh viện Việt - Đức thường xuyên tiếp nhận nhiều trường hợp bị thương nặng do nổ bình gas mini, đặc biệt khi sử dụng trong quá trình nấu ăn.

Còn vào tháng 3-2025, một người đàn ông 73 tuổi ở tỉnh Phú Thọ cũng gặp nạn trong khi đang nấu ăn bằng bếp gas mini. Bình gas phát nổ bất ngờ, gây bỏng độ 2 diện rộng khoảng 30% cơ thể, trong đó vùng mặt, mũi, ngực, tay chân của bệnh nhân đều bị tổn thương nghiêm trọng…

Liên tiếp các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra cho thấy một thực tế nhức nhối, đó là việc sử dụng bình gas mini tái chế, han gỉ, kém chất lượng đang diễn ra phổ biến, kéo theo những hệ lụy vô cùng nguy hiểm về sức khỏe và tính mạng.

Hiện nay, bình gas mini được bán trên thị trường với mức giá dao động từ 25.000 đến 30.000 đồng/bình tùy thương hiệu. Ngoài một số hãng cung cấp sản phẩm mới, đảm bảo an toàn với điều kiện chỉ dùng một lần, không tái nạp thì trên thực tế, việc tái nạp gas vào bình cũ bằng phương pháp thủ công diễn ra phổ biến. Những bình gas cũ kỹ, han gỉ, bong tróc không nhãn mác vẫn được sử dụng như bình thường, với mức giá chỉ 7.000-10.000 đồng/lần đổi.

Không ai kiểm định được bên trong những chiếc bình ấy chứa gì, lượng gas bao nhiêu, áp suất ra sao, có rò rỉ không, chỉ biết mỗi ngày, hàng nghìn bình gas mini như vậy vẫn được bán ra và sử dụng.

Anh Nguyễn Văn Sơn, một thợ xây thuê trọ tại phường Việt Hưng (Hà Nội) thừa nhận: “Tôi biết dùng bình gas mini cũ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nhưng nếu chuyển sang bếp điện hay bếp từ thì phải mua nồi mới, tiền điện thì cao. Tính ra, dùng bếp gas mini vẫn rẻ nhất”.

Tại các hàng quán vỉa hè, tình trạng còn báo động hơn. Chủ một quán lẩu nướng ở phường Bồ Đề (Hà Nội) cho biết: “Mỗi ngày tiêu thụ rất nhiều bình gas mini, nếu mua bình mới, loại dùng 1 lần thì tốn kém nên chúng tôi thường dùng bình gas nạp lại, san chiết nhiều lần. Chưa thấy chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nên tôi nghĩ không sao”.

Tuyệt đối không sử dụng bình gas tái chế

Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã phát đi cảnh báo về tình trạng cháy nổ có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp trên địa bàn. Điều đáng lo ngại là phần lớn nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan, thiếu cảnh giác của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là tại các khu vực đông dân cư, chợ, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Việc chập điện, sử dụng gas, chất đốt không an toàn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra cháy, nổ.

Từ thực tế trên, Công an thành phố lưu ý, người dân không nên dùng bình gas mini được san chiết lại. Bởi vì hiện nay các loại bình chứa khí nén ít được kiểm soát một cách đầy đủ. Các cơ sở sản xuất lậu mua bình chứa khí trôi nổi kém chất lượng rồi bán cho người tiêu dùng. Ngoài ra, người dân nên hạn chế việc dùng nồi có đáy quá lớn đun nấu trên bếp gas mini vì ngọn lửa sẽ trùm xuống bình gas rất nguy hiểm.

Hình ảnh nổ bình gas mini được một gia đình ghi lại và cảnh báo trên mạng xã hội. Ảnh chụp từ clip

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu (Bệnh viện Bạch Mai) cũng đưa ra cảnh báo về bình bình gas mini kém chất lượng chính là “quả bom nổ chậm” trong không ít gia đình Việt.

Ông cho biết, khi phát nổ, mảnh vỡ kim loại hoặc nhựa có thể bắn ra với tốc độ cao, gây sát thương tương đương đạn ghém. Đặc biệt, các vùng cơ thể có mô mềm như vùng kín dễ bị tổn thương nặng nề, song triệu chứng ban đầu lại thường âm ỉ, khiến nhiều người chủ quan, không xử lý kịp thời.

“Người dân tuyệt đối không tái sử dụng bình gas mini, chỉ dùng bình còn hạn sử dụng, còn tem nhãn, không rò rỉ khí. Tất cả các bình gas bị móp méo, hết hạn cần được coi là chất thải nguy hại và phải loại bỏ ngay, tuyệt đối không được cất giữ trong nhà. Ngoài ra, người dân cần chú ý không đặt bếp gas mini gần tường, gần người hoặc gần các vật liệu dễ cháy. Khi có dấu hiệu nổ gas (xì khói, mùi gas) phải dừng sử dụng ngay lập tức”, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh.

Cùng quan điểm trên, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mộc Sơn, Khoa Phẫu thuật chi trên và Y học thể thao (Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức) cho rằng, người dân không nên sử dụng bình gas trong phòng kín hoặc nơi không đủ thông gió, đồng thời cần kiểm tra kỹ xuất xứ của bình, không sử dụng bình gas cũ, kém chất lượng hoặc có dấu hiệu rò rỉ van gas. Đặc biệt, các gia đình có trẻ nhỏ cần giám sát chặt chẽ khi trẻ tiếp xúc với thiết bị đun nấu, tránh những tai nạn thương tâm. Khi xảy ra tai nạn cháy nổ, việc đưa nạn nhân đến ngay cơ sở y tế chuyên sâu gần nhất để cấp cứu kịp thời là yếu tố quyết định đến sự an toàn tính mạng và sức khỏe.

Không dừng lại ở các tổn thương sức khỏe, các chuyên gia còn nhấn mạnh hậu quả về kinh tế mà các vụ tai nạn do bình gas mini gây ra là vô cùng lớn. Một bình gas mini tái chế chỉ có giá vài chục nghìn đồng, nhưng hậu quả có thể là các ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ, nhiều tuần điều trị hậu phẫu, vật lý trị liệu phục hồi chức năng, chưa kể đến tổn thương tâm lý, nguy cơ tàn tật vĩnh viễn hoặc thậm chí tử vong. Gánh nặng này không chỉ đè lên vai nạn nhân và gia đình mà còn là áp lực lớn với hệ thống y tế.

Vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, tuyệt đối không sử dụng bình gas mini kém chất lượng, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị đun nấu.