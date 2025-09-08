Tin mới

    Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng bắt đối tượng tàng trữ ma túy

    Nam Nguyễn - Văn Hoàn 09/08/2025 21:32

    Đồn Biên phòng Hòa Minh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để xử lý một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Trước đó, vào khoảng 17h00 ngày 8/8, Đồn Biên phòng Hòa Minh tổ chức tuần tra tại khu vực thôn Lâm Lộc 2, xã Phan Rí Cửa (Lâm Đồng). Tại đây, tổ tuần tra phát hiện nam thanh niên Nguyễn Kim Sang (SN 1995), trú tại thôn Phước Thiện 2, xã Phước Hậu (Khánh Hoà) có dấu hiệu nghi vấn.

    z6890673084566_50e9ea3d320ce40325011e020fd0d6b3.jpg
    Đối tượng Nguyễn Kim Sang bị bắt cùng tang vật

    Khi yêu cầu kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên trên tay Nguyễn Kim Sang có cầm bao thuốc lá, bên trong có 1 gói nylon chứa chất rắn màu trắng (đối tượng khai là heroin).

    Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản bắt quả tang người phạm tội, niêm phong tang vật và dẫn giải đối tượng về đồn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

