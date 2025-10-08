Sau trận lũ quét, những mái trường ở các xã Mường Luân, Tìa Dình, tỉnh Điện Biên vẫn chìm trong bùn đất. Trước thềm năm học mới đang cận kề, những người lính Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2), Bộ CHQS tỉnh tiếp tục hành quân về các điểm trường dọn dẹp bùn lầy để các em nhỏ sớm được trở lại lớp học.

Ngày 10-8, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 và Bộ CHQS tỉnh mang theo hành trang, băng qua những con đường đầy bùn đất đến với các điểm trường, với quyết tâm dọn dẹp từng mét vuông đất, vệ sinh từng phòng học như một “món quà” cho các em nhỏ quay trở lại sau kỳ nghỉ hè, để tiếng cười trẻ thơ sẽ lại vang lên nơi sân trường từng bị lũ dữ tàn phá.

Tại điểm Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên, trước khi bộ đội đến, cảnh tượng hiện ra khiến bất cứ ai cũng không khỏi xót xa. Bùn đất phủ kín từ sân trường đến từng lớp học, phòng ăn. Nhiều tài liệu, sách vở bị ngập, phòng ở học sinh, phòng thư viện, phòng máy tính đều bị ảnh hưởng.

Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực giúp các điểm trường, khi năm học mới đang cận kề.

Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển, sắp xếp lại các trang thiết bị cho nhà trường.

Bộ đội phơi sách và giáo án giảng dạy bị ướt do mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực giúp trường học vùng lũ “hồi sinh”.

Ở điểm Trường bản Huổi Va B, xã Tìa Dình, nền bê tông của sân trường bị thay bởi lớp bùn đất dày đặc, nhiều trang bị vui chơi của các em lấm lem bùn đất.

Không quản ngại vất vả, cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương kê xếp giường, rửa bàn ghế, nhà ăn, nhà bếp, phơi tài liệu, di chuyển phòng máy tính, dọn bùn đất… Dưới cái nắng oi ả miền núi sau mưa, mồ hôi thấm ướt lưng áo lính, xen lẫn những vết bùn bám đầy tay, đầy giày… nhưng không ai nản lòng. Họ biết, đằng sau mỗi mét vuông được dọn sạch là thêm một bước gần hơn tới giấc mơ đến trường của những đứa trẻ vùng cao.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 dọn dẹp vệ sinh môi trường tại điểm Trường bản Huổi Va B, xã Tìa Dình.

Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự tiếp sức kịp thời của bộ đội, từng lớp học đang dần được làm sạch, từng sân trường được hồi sinh. Sự tận tình, trách nhiệm của bộ đội tiếp thêm hy vọng, sức mạnh cho hàng trăm thầy cô, học sinh nơi biên giới để nhà trường thực sự là nơi ươm mầm tri thức.

Tin, ảnh: LƯƠNG XUÂN

