Hồ sơ Dự thảo Nghị định quy định về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Theo nội dung Dự thảo Nghị định này, học sinh hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông sẽ được phân luồng theo 5 hướng.

Định hướng phân luồng trong giáo dục

Nội dung này được đề xuất tại Điều 5 Dự thảo Nghị định quy định về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục. Cụ thể như sau:

- Trong quá trình giáo dục, căn cứ vào năng lực và nguyện vọng của học sinh, việc định hướng phân luồng được thực hiện sau khi học sinh hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở và chương trình giáo dục trung học phổ thông.

- Phân luồng học sinh khi hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở, gồm: Học chương trình giáo dục trung học phổ thông; học chương trình trung học nghề; học chương trình giáo dục thường xuyên; học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp; tham gia thị trường lao động. Đối với học sinh có năng khiếu, được phép phân luồng sớm vào các chương trình đào tạo nghệ thuật tại các cơ sở đào tạo chuyên biệt, đồng thời bảo đảm học văn hóa theo quy định của pháp luật.

- Phân luồng học sinh khi hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông, gồm: Học chương trình đào tạo trình độ đại học; học chương trình đào tạo trình độ cao đẳng; học chương trình đào tạo trình độ trung cấp; học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề; tham gia thị trường lao động.

- Việc phân luồng học sinh được thực hiện trên cơ sở nhu cầu sử dụng lao động của từng vùng, miền, địa phương, bảo đảm tính thiết thực, khả thi và hiệu quả trong tổ chức triển khai.

Học sinh Trường THCS Trưng Vương, TP Hà Nội được định hướng tư duy nghề nghiệp từ sớm. Ảnh: qdnd.vn

Nội dung hướng nghiệp trong giáo dục

Điều 4 Dự thảo Nghị định quy định về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục đề xuất nội dung này như sau:

- Nội dung hướng nghiệp trong giáo dục bao gồm: Giáo dục nhận thức về các con đường học tập và nghề nghiệp; cung cấp thông tin về ngành nghề, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu nhân lực của xã hội; đánh giá năng lực, sở thích của học sinh để hỗ trợ lựa chọn nghề nghiệp; hướng dẫn xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện phù hợp với định hướng nghề nghiệp; phát triển kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết và tạo môi trường hỗ trợ học sinh trải nghiệm thực tế với các nhóm nghề đặc thù, phù hợp với điều kiện địa phương và lứa tuổi học sinh.

- Nội dung giáo dục hướng nghiệp thường xuyên được cập nhật, bổ sung dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp quản lý giáo dục đảm bảo phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và các nhóm đối tượng học sinh, đáp ứng yêu cầu từng giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và quốc gia.

- Khung nội dung giáo dục hướng nghiệp được sử dụng trong các cơ sở giáo dục do cơ quan quản lý trực tiếp của các cơ sở giáo dục phê duyệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Biện pháp hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục

Điều 6 Dự thảo Nghị định quy định về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục đề xuất các biện pháp hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục. Cụ thể như sau:

Biện pháp hướng nghiệp trong giáo dục

- Tích hợp, lồng ghép nội dung hướng nghiệp vào các môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông.

- Tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp, trải nghiệm thực tế và kết nối với cơ sở đào tạo nghề nghiệp, doanh nghiệp, làng nghề, trung tâm dịch vụ việc làm và các đơn vị liên quan, do cơ sở giáo dục chủ trì thực hiện.

- Phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động hướng nghiệp.

- Cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện biện pháp hướng nghiệp và phân công giáo viên chủ nhiệm, tổ chuyên môn và cá nhân liên quan tham gia triển khai phù hợp với cấp học và điều kiện thực tế.

Biện pháp phân luồng trong giáo dục

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các môn học tự chọn, chuyên đề tự chọn, chuyên đề giáo dục hướng nghiệp phù hợp với định hướng nghề nghiệp của học sinh từng cấp học. Cơ sở giáo dục quyết định việc tổ chức thực hiện các môn học, chuyên đề này theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực, sở trường và nguyện vọng của học sinh tại từng cấp học để làm cơ sở định hướng phân luồng do cơ sở giáo dục chủ trì phối hợp với trung tâm hỗ trợ hướng nghiệp và các đơn vị chuyên môn có liên quan.

- Phối hợp giữa cơ sở giáo dục phổ thông với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan, nhằm triển khai các hình thức học văn hóa kết hợp với học nghề phù hợp với từng cấp học, theo quyết định của cơ sở giáo dục và hướng dẫn chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục.

- Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và nền tảng trực tuyến trong tổ chức hoạt động phân luồng học sinh.

QĐND

