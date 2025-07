Các ngân hàng trong cuộc đua tăng vốn điều lệ

Cuộc đua tăng vốn điều lệ của ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn cao trào khi hàng loạt nhà băng được phê duyệt hoặc rục rịch triển khai các kế hoạch tăng vốn hàng nghìn tỷ đồng. Đây không chỉ là xu thế tất yếu trong bối cảnh áp lực nâng hệ số an toàn vốn (CAR), chuyển đổi số và mở rộng tín dụng ngày càng lớn, mà còn là yêu cầu cấp bách để đảm bảo năng lực cạnh tranh và an toàn hệ thống.

Cuộc đua tăng vốn điều lệ: Sôi động từ đầu năm

Ngay từ những tháng đầu năm 2025, cuộc đua tăng vốn điều lệ trong ngành ngân hàng đã trở nên sôi động. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ở mức 16% trong năm 2025, một mục tiêu đầy tham vọng nhằm hỗ trợ dòng vốn cho nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ sau những biến động toàn cầu.

Để đạt được mục tiêu này, các ngân hàng thương mại buộc phải nâng cao năng lực tài chính, trong đó tăng vốn điều lệ là giải pháp tối ưu và cấp thiết. Theo đó, các nhà băng triển khai đa dạng phương thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc phát hành trái phiếu để bổ sung vốn trung và dài hạn.

Cuộc đua tăng vốn đang sôi động (ảnh minh họa)

Điều đáng chú ý, đến thời điểm cuối tháng 7/2025, đã có nhiều ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước chính thức phê duyệt các phương án tăng vốn điều lệ với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 13%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 40.657 tỷ đồng lên 45.942 tỷ đồng. Theo đó, ngân hàng này tiếp tục duy trì vị trí trong top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Trong khi trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận cho Vietbank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.781 tỷ đồng qua hai đợt phát hành cổ phiếu, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 10.919 tỷ đồng. Cùng thời điểm trên, Ngân hàng TMCP Quốc Dân cũng được phê duyệt tăng thêm 7.500 tỷ đồng qua hình thức phát hành riêng lẻ, nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng.

Một số ngân hàng khác là VIB cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kế hoạch tăng vốn từ 29.791 tỷ đồng lên hơn 34.040 tỷ đồng; VietABank tăng thêm 2.764 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu; hay ACB tăng gần 6.700 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đưa vốn điều lệ lên hơn 51.366 tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng thương mại trong hệ thống cũng đã sẵn sàng tăng vốn

Theo đó, không chỉ có các ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, mà hàng loạt nhà băng khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án tăng vốn trong năm nay theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đầu tiền là Nam A Bank đặt mục tiêu tăng vốn từ hơn 13.700 tỷ đồng lên hơn 18.000 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên. Trong khi đó, VietinBank một trong những ngân hàng thương mại cổ phần thuộc nhóm Big 4 cũng có dự kiến phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 44,64%, qua đó nâng vốn điều lệ lên 77.671 tỷ đồng.

Lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số

Sự rầm rộ này tạo nên bức tranh sôi động và cạnh tranh mạnh mẽ trong việc tăng vốn trong toàn hệ thống ngân hàng. Theo nhiều chuyên gia tài chính nhận định: Việc tăng vốn điều lệ không chỉ là mong muốn chủ quan của các ngân hàng mà còn là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo an toàn hệ thống theo các tiêu chuẩn quốc tế.

TS. Nguyễn Hữu Huân, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng, mặc dù liên tục tăng vốn trong những năm gần đây, nhưng hệ số an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng Việt Nam vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng khu vực ASEAN, nhất là khi Việt Nam đang hướng tới chuẩn mực cao hơn về an toàn tài chính.

TS. Châu Đình Linh, giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, đánh giá việc tăng vốn đang ngày càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh các ngân hàng phải đáp ứng tiêu chuẩn Basel II, tiến tới lộ trình áp dụng Basel III với yêu cầu cao hơn về quản trị rủi ro và năng lực tài chính.

Đáng lưu ý là hiện nay, nhiều ngân hàng vẫn đang chật vật đạt mức CAR tối thiểu theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN, trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước đang chuẩn bị nâng chuẩn CAR lên 10,5%, đặt ra áp lực lớn cho các nhà băng, buộc họ phải nhanh chóng bổ sung vốn điều lệ.

Có vốn điều lệ lớn sẽ là lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số

Không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, vốn điều lệ lớn còn giúp ngân hàng tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường tài chính, ngân hàng ngày càng khốc liệt.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên chuyển đổi số, các nhà băng cần đầu tư mạnh vào công nghệ, nâng cấp hệ thống, phát triển ngân hàng số, tự động hóa quy trình và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Tất cả những điều này đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn.

Bên cạnh đó, vốn điều lệ lớn cũng giúp các ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động, nâng hạn mức cấp tín dụng, tăng sức mạnh trong các thương vụ M&A và nâng cao uy tín với nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước.

Trước việc tăng vốn điều lệ trong thời gian qua của các ngân hàng, bảng xếp hạng vốn điều lệ đã có những thay đổi đáng kể. Tính đến tháng 7/2025, Vietcombank đang dẫn đầu hệ thống với mức vốn điều lệ lên tới 83.557 tỷ đồng, theo sau là VPBank (79.339 tỷ đồng), Techcombank (70.450 tỷ đồng), MB (61.022 tỷ đồng) và BIDV (57.004 tỷ đồng), những vị trí tiếp theo thuộc về VietinBank, Agribank, ACB, SHB và HDBank.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng này sẽ thay đổi mạnh mẽ trong thời gian tới khi hàng loạt kế hoạch tăng vốn được triển khai thành công. VietinBank sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu chia cổ tức có thể vượt mặt BIDV để trở lại top 3. SHB và ACB cũng có khả năng vươn lên, rút ngắn khoảng cách với nhóm ngân hàng top đầu.

Tăng vốn động lực cho phát triển trong tương lai

Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 tối thiểu 8%, ngành ngân hàng đóng vai trò then chốt trong việc bơm vốn cho nền kinh tế. Để đảm bảo dòng chảy tín dụng tăng trưởng ổn định, các ngân hàng phải có đủ “lực” tài chính, tức là vốn điều lệ và năng lực vốn phải được củng cố vững chắc.

Việc tăng vốn còn giúp các ngân hàng chủ động hơn trong việc kiểm soát chất lượng tài sản, quản trị rủi ro, đáp ứng các tỷ lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước như: tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, tỷ lệ cho vay lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro…

Trong tương lai, khi thị trường tài chính ngày càng hội nhập sâu rộng, ngân hàng muốn mở rộng hoạt động ra quốc tế, hợp tác với các định chế tài chính toàn cầu cũng cần có “tấm hộ chiếu” là năng lực tài chính vững mạnh.

Theo đó, trong cuộc đua tăng vốn điều lệ của ngành ngân hàng không chỉ là biểu hiện của sự cạnh tranh mà còn là yêu cầu khách quan của thực tiễn. Trong môi trường kinh tế đang chuyển dịch nhanh, đầy biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt, các ngân hàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc củng cố nền tảng tài chính để đáp ứng chuẩn mực quản trị hiện đại, mở rộng tín dụng bền vững và giữ vững vị thế trên thị trường.

Dự báo trong nửa cuối năm 2025 và sang năm 2026, làn sóng tăng vốn điều lệ sẽ tiếp tục lan rộng, đi cùng với những thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường ngân hàng. Đây sẽ là giai đoạn bản lề để các nhà băng Việt Nam bứt phá và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, góp phần xây dựng hệ thống tài chính, ngân hàng an toàn, hiện đại và phát triển bền vững./.