Cách đánh giá tính chất của hợp đồng tương tự

Nếu nhà thầu xác định được mã HS của hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu và mã HS của hàng hóa trong hạng mục, hợp đồng đã thực hiện (nghiệm thu) cùng nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) thì hạng mục, hợp đồng này được coi là tương tự về chủng loại, tính chất để xem xét, đánh giá.

E-HSMT quy định như sau:

"Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự: Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021đến thời điểm đóng thầu.

Trong đó hợp đồng tương tự là:

- Có tính chất tương tự: Hợp đồng cung cấp hóa chất phục vụ xử lý nước sinh hoạt, có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính và tính năng sử dụng với các hàng hóa: hóa chất số 1, hóa chất số 2, hóa chất số 3, hóa chất số 4, hóa chất số 5.

Nhà thầu phải kèm theo các tài liệu sau để chứng minh (đính kèm scan bản gốc hoặc bản sao công chứng theo thời hạn quy định) sau: Hợp đồng; biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng; hóa đơn VAT

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 12.000.000.000".

Nhà thầu tham dự là nhà thầu sản xuất hoá chất 1, hoá chất 2 và thương mại hóa chất 3, hoá chất 4, hoá chất 5. Nhưng lại nộp 2 hợp đồng tương tự của hóa chất 1 trị giá 7 tỷ đồng, hoá chất 2 trị giá 6 tỷ đồng, còn lại không đề cập đến hợp đồng của 3 hoá chất còn lại.

Bà Nguyễn Mỹ Liên (Phú Thọ) hỏi, vậy E-HSDT của nhà thầu có đạt yêu cầu về năng lực kinh nghiệm không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Bảng số 01 Mục 2.1 Chương III Mẫu E-HSMT hàng hóa một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong thời gian quy định trong E-HSMT đến thời điểm đóng thầu.

Theo hướng dẫn tại ghi chú 10 bảng này, tương tự về tính chất: là hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS – Harmonized Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới WCO phát hành (gọi chung là mã HS). Mã HS căn cứ theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính (được đăng tải trên trang thông tin điện tử: https://www.customs.gov.vn).

Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu khó khăn trong việc xác định mã HS của hàng hóa, thì E-HSMT được đưa ra quy định tương tự về chủng loại, tính chất là có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét.

Trong trường hợp này, nếu nhà thầu xác định được mã HS của hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu và mã HS của hàng hóa trong hạng mục, hợp đồng đã thực hiện (nghiệm thu) cùng nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) thì hạng mục, hợp đồng này được coi là tương tự về chủng loại, tính chất để xem xét, đánh giá. Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục thì chỉ quy định mã HS cho các hạng mục chính của gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá E-HSDT (trong đó có nội dung tính chất, quy mô của hợp đồng tương tự) thực hiện theo E-HSMT trên cơ sở hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

