Cách săn Tivi 55 inch và voucher 50.000 đồng khi mua sắm tại Bách hóa XANH Từ ngày 01/07 đến 31/07/2026, khách hàng mua sản phẩm chăm sóc cá nhân Marico từ 99.000 đồng tại Bách hóa XANH có cơ hội nhận ngay voucher và giải thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng.

Hòa chung không khí sôi động của mùa bóng lăn, Bách hóa XANH phối hợp cùng Marico triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn mang tên "Sôi động mùa bóng - Săn tivi mới cùng Marico". Đây là cơ hội để người tiêu dùng vừa trang bị các sản phẩm chăm sóc cá nhân chất lượng, vừa có cơ hội nhận về những phần quà giá trị cao.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn

Chương trình mang đến hai hạng mục giải thưởng dành cho khách hàng tham gia, bao gồm giải trúng ngay và giải quay số hàng tuần:

Giải Knockout (Trúng ngay): 5.000 Phiếu mua hàng (Voucher) trị giá 50.000 đồng. Voucher này được áp dụng để mua sản phẩm xà bông cục X-men hoặc X-men For Boss, có hạn sử dụng trong 7 ngày kể từ khi nhận.

5.000 Phiếu mua hàng (Voucher) trị giá 50.000 đồng. Voucher này được áp dụng để mua sản phẩm xà bông cục X-men hoặc X-men For Boss, có hạn sử dụng trong 7 ngày kể từ khi nhận. Giải Vô địch (Quay số hàng tuần): 5 Giải Tivi 55 inch cao cấp. Đáng chú ý, giải thưởng này sẽ được quy đổi trực tiếp thành tiền mặt trị giá 10.000.000 đồng/giải và trao tại cửa hàng Bách hóa XANH.

Chương trình khuyến mãi Sôi động mùa bóng phối hợp giữa Bách hóa XANH và Marico.

Các bước tham gia để nhận lượt dự thưởng

Để tham gia chương trình và gia tăng cơ hội trúng thưởng, khách hàng cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Mua hàng: Chọn mua các sản phẩm chăm sóc cá nhân thuộc thương hiệu Marico (như X-men, X-men For Boss...) với tổng giá trị hóa đơn từ 99.000 đồng trở lên. Nhận lượt chơi: Với mỗi 99.000 đồng trên hóa đơn, khách hàng nhận được 1 lượt chơi game mở quà (tối đa 5 lượt/hóa đơn). Mỗi lượt chơi tương đương với 1 mã dự thưởng. Tham gia chơi game: Truy cập vào hệ thống theo hướng dẫn tại cửa hàng hoặc trên ứng dụng để mở quà trúng giải Knockout. Tích lũy mã dự thưởng: Dù trúng hay không trúng voucher, mã dự thưởng của bạn vẫn được hệ thống ghi nhận để tham gia quay số trúng Tivi (tiền mặt 10 triệu đồng) vào mỗi cuối tuần.

Lịch trình quay số trúng thưởng hàng tuần

Khách hàng nên giữ lại hóa đơn và theo dõi các đợt quay số để không bỏ lỡ cơ hội nhận giải. Lịch trình cụ thể như sau:

Đợt 1 (06/07): Dành cho các mã dự thưởng từ ngày 01/07 - 05/07.

Dành cho các mã dự thưởng từ ngày 01/07 - 05/07. Đợt 2 (13/07): Dành cho các mã dự thưởng từ ngày 06/07 - 12/07.

Dành cho các mã dự thưởng từ ngày 06/07 - 12/07. Đợt 3 (20/07): Dành cho các mã dự thưởng từ ngày 13/07 - 19/07.

Dành cho các mã dự thưởng từ ngày 13/07 - 19/07. Đợt 4 (27/07): Dành cho các mã dự thưởng từ ngày 20/07 - 26/07.

Dành cho các mã dự thưởng từ ngày 20/07 - 26/07. Đợt 5 (03/08): Dành cho các mã dự thưởng từ ngày 27/07 - 31/07.

Chương trình kéo dài xuyên suốt tháng 7/2026, áp dụng khi mua hàng trực tiếp tại siêu thị hoặc qua ứng dụng Bách hóa XANH. Người tiêu dùng nên lưu ý thời gian và giá trị hóa đơn để tối ưu hóa số lượng mã dự thưởng của mình.