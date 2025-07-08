Bà Lê Thị Quyên (Đà Nẵng) có nhu cầu mua nhà ở xã hội nhưng gặp vướng mắc khi xác định điều kiện về thu nhập. Bà hỏi, thu nhập hằng tháng thực nhận là gì? Cách xác định, tính số thu nhập hằng tháng thực nhận?

Cụ thể, bà Quyên sử dụng bảng lương 12 tháng từ tháng 7/2024 đến 6/2025 làm căn cứ xác định thu nhập.

Tháng 7/2024-6/2025, khoản tiền lương đều đặn mỗi tháng là 10.879.110 đồng, trong đó gồm 3 khoản tiền cụ thể: Lương cơ bản: 7.792.200 đồng, phụ cấp công vụ: 1.948.050 đồng, tiền lương tăng thêm: 1.138.860 đồng.

Tuy nhiên, tháng 01/2025, tổng thu nhập là 33.940.787 đồng, trong đó lương tháng 1/2025: 10.879.110 đồng, tiền làm ngoài giờ của cả năm 2024, trả 1 lần vào tháng 1/2025: 7.461.677 đồng; tiền thưởng danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024: 7.000.000 đồng; tiền hỗ trợ thu ngân sách nhà nước năm 2024: 5.500.000 đồng; tiền lương từ xếp loại quý 4/2024: 3.100.000 đồng.

Vậy, thu nhập hằng tháng thực nhận là khoản tiền nhận đều đặn qua các tháng (chưa trừ BHXH là 10.879.110 đồng), hay số tiền của tháng cao nhất (là 33.940.787 đồng), hay là số tiền trung bình của tất cả các khoản thu nhập trong 12 tháng trên?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định về điều kiện thu nhập như sau:

"1. Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

a) Trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận;

b) Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 01 năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội".

Căn cứ quy định nêu trên, điều kiện về thu nhập để được mua nhà ở xã hội là có mức thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng đối với người đứng đơn là người độc thân và không quá 30 triệu đồng đối với người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật, tính theo bảng tiền công, tiền lương trong 01 năm liền kề kể từ thời điểm người có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho chủ đầu tư.

Chinhphu.vn