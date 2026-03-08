Campuchia 3-0 Đông Timor: Campuchia giành chiến thắng Campuchia và Đông Timor đều chưa có điểm, nhưng cán cân đối đầu đang nghiêng về Campuchia trước cuộc chạm trán tại ASEAN Cup

Campuchia 3 - 0 Đông Timor Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Campuchia tiếp đón Đông Timor.

12' Đông Timor nhỉnh hơn trong thế trận thận trọng Phút 12', Đông Timor đang nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 46 - 54 và ưu thế phạt góc 0 - 3. Campuchia chưa tạo được cú dứt điểm nào, trong khi Đông Timor mới có 1 pha dứt điểm; thế trận vẫn diễn ra khá thận trọng.

16' Soknet Hav đưa Campuchia vượt lên Phút 16, Soknet Hav lập công sau đường kiến tạo của Phat Sokha, đưa Campuchia dẫn trước Đông Timor. Bàn thắng giúp Campuchia tạm vươn lên trên bảng xếp hạng nếu giữ tỷ số này, nhưng suất đi tiếp vẫn chưa được chốt.

24' Đông Timor cầm bóng, Campuchia sắc bén Phút 24', Đông Timor nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 43 - 57 và tạo ra 0 - 3 quả phạt góc, nhưng Campuchia mới là đội hiệu quả hơn khi dẫn 1-0 và dứt điểm 4 - 2 . Thế trận vì thế nghiêng về khả năng cầm bóng của Đông Timor, còn Campuchia chủ động phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

36' Đông Timor nhỉnh bóng, Campuchia hiệu quả Phút 36 , Đông Timor nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 44-56 và có 0-3 quả phạt góc, nhưng Campuchia vẫn dẫn 1-0. Đội chủ nhà tỏ ra hiệu quả hơn trong các pha dứt điểm, với thống kê 4-3.

38' Vakhim Im nhận thẻ vàng Phút 38, Vakhim Im nhận thẻ vàng khi Campuchia đang dẫn Đông Timor 1-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Campuchia dẫn trước dù lép vế thời lượng cầm bóng Bước sang phút 48', Campuchia vẫn dẫn 1-0 dù Đông Timor nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 48 - 52. Tuy nhiên, đội chủ nhà đang tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, với tỷ lệ 5 - 3 và 2 - 1 lần trúng đích, cho thấy sự chủ động hơn trong những tình huống hướng về khung thành.

57' Mon Vanda vào sân thay Ty Sa Phút 57, Mon Vanda được tung vào sân, thay Ty Sa. Campuchia chủ động làm mới nhân sự sau khi đã vượt lên dẫn trước trong hiệp một.

59' Campuchia tăng cường nhân sự ở phút 59 Phút 59', Vabio Canavaro vào sân thay Olagar Malik bên phía Campuchia. Đội chủ nhà có thêm sự lựa chọn trong bối cảnh đang dẫn trước Đông Timor.

60' Đông Timor ép sân, Campuchia bảo toàn lợi thế Bước sang phút 60', Campuchia vẫn dẫn 1-0 nhưng đang chịu sức ép khi Đông Timor nhỉnh hơn về cầm bóng 45-55 và dứt điểm 5-6. Đội khách cũng được hưởng 6 quả phạt góc so với 2 của Campuchia, song chưa thể tìm bàn gỡ.

63' Soknet Hav nhân đôi cách biệt cho Campuchia Phút 63, Soknet Hav lập công sau đường kiến tạo của Mon Vanda, giúp Campuchia nhân đôi cách biệt trước Đông Timor. Bàn thắng tiếp tục đẩy đội chủ nhà vào thế thuận lợi khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định.

72' Đông Timor ép sân, Campuchia phòng ngự chắc Bước sang phút 72, Đông Timor kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 44 - 56 và tạo sức ép qua 2 - 7 quả phạt góc. Dù vậy, Campuchia vẫn phòng ngự hiệu quả khi dẫn 2 - 0, đồng thời dứt điểm trúng đích tốt hơn, 3 - 1 .

82' Ryan Jom nhận thẻ vàng ở phút 82 Phút 82, Ryan Jom nhận thẻ vàng khi Đông Timor đang bị Campuchia dẫn 2-0. Nếu giữ tỷ số này, Đông Timor vẫn phải chờ diễn biến bảng đấu để biết cơ hội đi tiếp.

84' Đông Timor ép sân, Campuchia vẫn sắc bén Phút 84', Đông Timor nhỉnh hơn về cầm bóng (42 - 58) và phạt góc (4 - 9), nhưng Campuchia vẫn sắc bén hơn trong các pha kết thúc với 6 - 2 lần dứt điểm trúng đích. Đội đang dẫn 2-0 tiếp tục cho thấy sự hiệu quả dù chịu sức ép.

89' Sokmeng Chea vào sân ở phút 89 Phút 89, Sokmeng Chea được tung vào sân khi trận đấu đã bước vào những phút cuối.

89' Dimong Sophal vào sân phút 89 Phút 89', Dimong Sophal được tung vào sân thay Soknet Hav. Một sự điều chỉnh muộn khi trận đấu bước vào những phút cuối.

90' Mon Rado đánh đầu, Campuchia nới rộng cách biệt Phút 90', Mon Rado đánh đầu ghi bàn, giúp Campuchia nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Đông Timor.

96' Đông Timor cầm bóng nhưng Campuchia sắc bén Phút 96, Đông Timor kiểm soát bóng 44 - 56 và hưởng 5 - 10 quả phạt góc, nhưng Campuchia mới là đội tạo ra khác biệt với 11 - 10 cú dứt điểm, trong đó có 8 - 4 lần trúng đích. Thế trận nghiêng về khả năng kiểm soát của Đông Timor, còn Campuchia phòng ngự và chờ thời cơ phản công.

KT Kết thúc: Campuchia 3-0 Đông Timor Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 19:27 03/08/2026

Đội hình chính thức Campuchia Sơ đồ 4-4-2 Đông Timor Sơ đồ 5-4-1 22 Kimhuy Hul 18 Ouk Sovann 5 Hikaru Mizuno 24 Im Vakhim 19 Phat Sokha 17 Ty Sa 4 Alisher Mirzaev 14 Soknet Hav 16 Devit Yem 7 Iago 8 Samuel Bong 1 Dylan Niski 3 Eric Tomás Tam Silva 6 João Manuel de Jesus Varudo Afon 16 Ryan Harris Jom 18 Olagar Malik 17 Liam Fernando Farrugia de Olivei 9 Joao Rangel 8 Claudio Osorio 13 Tristan Xavi Arrarte 11 Zenivio Morientes Gostavo Concei 14 Zion Plinio Daniel Bessie Cruz Dự bị Campuchia 1 Koy Salim 3 Dimong Sophal 11 Mon Rado 12 Suhana Sos 13 Chenmakara Nu 15 Tum Makara 21 Ly Heng Reth 23 Sovann Makara Sin 25 Mon Vanda Đông Timor 4 Anizo Correia 5 Juvito Moniz 7 Luís Figo 12 Alexandre Oscar Lima Quintao 15 Palomito António Caffin Ribeiro 19 Corsino Lemos 20 Egidio Lurio 21 Angenuco Viegas 22 Vabio Canavaro Araújo Santos Pir Cập nhật đội hình lúc 16:54 03/08/2026

Campuchia Thống kê Đông Timor 44% Kiểm soát bóng 56% 11 Dứt điểm 10 8 Trúng đích 4 5 Phạt góc 10 12 Phạm lỗi 4 3 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Soknet Hav Campuchia 2 bàn M Mon Vanda Campuchia 1 kiến tạo S Sokmeng Chea Campuchia 1 kiến tạo Kimhuy Hul Campuchia Điểm 7.45

Thông tin trận đấu

Campuchia sẽ chạm trán Đông Timor tại ASEAN Cup vào lúc 17h30 ngày 03/08/2026. Cả hai đội đều đang đứng ở nhóm cuối bảng và chưa giành được điểm nào, khiến cuộc đối đầu này trở thành màn so tài đáng chú ý trong bối cảnh hai bên cùng cần tạo ra chuyển biến.

Campuchia hiện đứng hạng 4 với 0 điểm, còn Đông Timor xếp hạng 5 cũng với 0 điểm. Khoảng cách về vị trí không lớn, nhưng dữ liệu đối đầu trong 5 lần gặp nhau gần nhất cho thấy Campuchia chiếm ưu thế rõ rệt.

Phong độ tạo ra bài toán tâm lý

Campuchia bước vào trận đấu sau 2 thất bại liên tiếp. Đây là chuỗi kết quả cho thấy đội bóng này chưa tạo được sự ổn định cần thiết, đồng thời phải chịu áp lực tìm kiếm phản ứng tích cực trong lần ra sân tiếp theo.

Đông Timor có phong độ kém hơn khi thua cả 3 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này đặt ra yêu cầu lớn về khả năng tổ chức, sự tập trung và cách đội bóng duy trì thế trận trong những thời điểm khó khăn.

Với cả hai đội đều chưa có điểm, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Campuchia có lợi thế nhất định từ lịch sử đối đầu, nhưng phong độ gần đây không cho phép họ chủ quan. Trong khi đó, Đông Timor cần biến sự khát khao cải thiện kết quả thành một cách tiếp cận chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Campuchia có ưu thế từ đối đầu

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Campuchia thắng 4 trận, hòa 0 trận và Đông Timor thắng 1 trận. Con số này phản ánh ưu thế đáng kể của Campuchia trong các cuộc đối đầu trực tiếp, dù không thể thay thế hoàn toàn cho đánh giá về phong độ hiện tại.

Đáng chú ý, cán cân đối đầu giúp Campuchia có thêm cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ thực sự phát huy giá trị nếu đội chủ nhà kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế những sai sót khiến chuỗi thất bại gần đây kéo dài.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân

Không có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến được cung cấp, vì vậy chưa thể xác định chính xác cách hai đội sẽ bố trí nhân sự. Dù vậy, thế trận nhiều khả năng sẽ được định hình bởi khả năng tranh chấp và duy trì cự ly đội hình của mỗi bên.

Campuchia có thể hướng đến việc tận dụng lợi thế đối đầu để chủ động hơn trong cách triển khai. Điều quan trọng với họ là biến sự chủ động thành những pha lên bóng có tổ chức, thay vì chỉ dựa vào cảm hứng hoặc áp lực từ kết quả trong quá khứ.

Ở phía đối diện, Đông Timor cần ưu tiên sự chắc chắn sau chuỗi 3 trận thua. Một hệ thống giữ được khoảng cách hợp lý sẽ giúp đội bóng này hạn chế không gian cho Campuchia, đồng thời tạo nền tảng để chuyển trạng thái nhanh khi có cơ hội.

Nhận định trước trận

Campuchia sở hữu lợi thế rõ ràng hơn về lịch sử đối đầu, trong khi cả hai đội đều đang có 0 điểm và cần tìm cách thay đổi xu hướng hiện tại. Đông Timor bước vào trận với chuỗi thua dài hơn, còn Campuchia có thêm điểm tựa từ việc thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất.

Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi đội nào kiểm soát tốt hơn áp lực và duy trì sự tập trung trong suốt thời gian thi đấu. Campuchia được đánh giá nhỉnh hơn nhờ ưu thế đối đầu, nhưng Đông Timor vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cân bằng nếu tổ chức phòng ngự kỷ luật và tận dụng tốt những thời điểm chuyển đổi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Campuchia · 4 thắng 0 hòa Đông Timor · 1 thắng Campuchia 2 - 1 Đông Timor CAM Campuchia 3 - 2 Đông Timor CAM Đông Timor 2 - 3 Campuchia CAM Campuchia 1 - 5 Đông Timor ĐT Campuchia 4 - 2 Đông Timor CAM

Campuchia 5 trận gần nhất B B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới Đông Timor 5 trận gần nhất B B B T T 3 Trận 0-0-3 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Singapore 3 2 1 0 +3 7 T T H 2 Indonesia 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Việt Nam 2 1 1 0 +7 4 T H 4 Campuchia 2 0 0 2 -5 0 B B 5 TBC 0 0 0 0 0 0 5 Đông Timor 3 0 0 3 -12 0 B B B

Tình hình lực lượng Campuchia ✚ Sor Rotana (Calf Injury) ✚ Nick Taylor (Unknown Injury) ✚ Sokyuth Kim (Ankle Injury) ✚ Kakada Sin (Ankle Sprain) Đông Timor Không có thông tin