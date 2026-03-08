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    Campuchia 3-0 Đông Timor: Campuchia giành chiến thắng

    Đại Ngàn03/08/2026 12:41

    Campuchia và Đông Timor đều chưa có điểm, nhưng cán cân đối đầu đang nghiêng về Campuchia trước cuộc chạm trán tại ASEAN Cup

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Campuchia 3-0 Đông Timor: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Campuchia3 - 0Đông TimorKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Campuchia tiếp đón Đông Timor.

    • 12'Đông Timor nhỉnh hơn trong thế trận thận trọng

      Phút 12', Đông Timor đang nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 46 - 54 và ưu thế phạt góc 0 - 3. Campuchia chưa tạo được cú dứt điểm nào, trong khi Đông Timor mới có 1 pha dứt điểm; thế trận vẫn diễn ra khá thận trọng.

    • 16'Soknet Hav đưa Campuchia vượt lên

      Phút 16, Soknet Hav lập công sau đường kiến tạo của Phat Sokha, đưa Campuchia dẫn trước Đông Timor. Bàn thắng giúp Campuchia tạm vươn lên trên bảng xếp hạng nếu giữ tỷ số này, nhưng suất đi tiếp vẫn chưa được chốt.

    • 24'Đông Timor cầm bóng, Campuchia sắc bén

      Phút 24', Đông Timor nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 43 - 57 và tạo ra 0 - 3 quả phạt góc, nhưng Campuchia mới là đội hiệu quả hơn khi dẫn 1-0 và dứt điểm 4 - 2. Thế trận vì thế nghiêng về khả năng cầm bóng của Đông Timor, còn Campuchia chủ động phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

    • 36'Đông Timor nhỉnh bóng, Campuchia hiệu quả

      Phút 36, Đông Timor nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 44-56 và có 0-3 quả phạt góc, nhưng Campuchia vẫn dẫn 1-0. Đội chủ nhà tỏ ra hiệu quả hơn trong các pha dứt điểm, với thống kê 4-3.

    • 38'Vakhim Im nhận thẻ vàng

      Phút 38, Vakhim Im nhận thẻ vàng khi Campuchia đang dẫn Đông Timor 1-0.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 48'Campuchia dẫn trước dù lép vế thời lượng cầm bóng

      Bước sang phút 48', Campuchia vẫn dẫn 1-0 dù Đông Timor nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 48 - 52. Tuy nhiên, đội chủ nhà đang tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, với tỷ lệ 5 - 3 và 2 - 1 lần trúng đích, cho thấy sự chủ động hơn trong những tình huống hướng về khung thành.

    • 57'Mon Vanda vào sân thay Ty Sa

      Phút 57, Mon Vanda được tung vào sân, thay Ty Sa. Campuchia chủ động làm mới nhân sự sau khi đã vượt lên dẫn trước trong hiệp một.

    • 59'Campuchia tăng cường nhân sự ở phút 59

      Phút 59', Vabio Canavaro vào sân thay Olagar Malik bên phía Campuchia. Đội chủ nhà có thêm sự lựa chọn trong bối cảnh đang dẫn trước Đông Timor.

    • 60'Đông Timor ép sân, Campuchia bảo toàn lợi thế

      Bước sang phút 60', Campuchia vẫn dẫn 1-0 nhưng đang chịu sức ép khi Đông Timor nhỉnh hơn về cầm bóng 45-55 và dứt điểm 5-6. Đội khách cũng được hưởng 6 quả phạt góc so với 2 của Campuchia, song chưa thể tìm bàn gỡ.

    • 63'Soknet Hav nhân đôi cách biệt cho Campuchia

      Phút 63, Soknet Hav lập công sau đường kiến tạo của Mon Vanda, giúp Campuchia nhân đôi cách biệt trước Đông Timor. Bàn thắng tiếp tục đẩy đội chủ nhà vào thế thuận lợi khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định.

    • 72'Đông Timor ép sân, Campuchia phòng ngự chắc

      Bước sang phút 72, Đông Timor kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 44 - 56 và tạo sức ép qua 2 - 7 quả phạt góc. Dù vậy, Campuchia vẫn phòng ngự hiệu quả khi dẫn 2 - 0, đồng thời dứt điểm trúng đích tốt hơn, 3 - 1.

    • 82'Ryan Jom nhận thẻ vàng ở phút 82

      Phút 82, Ryan Jom nhận thẻ vàng khi Đông Timor đang bị Campuchia dẫn 2-0. Nếu giữ tỷ số này, Đông Timor vẫn phải chờ diễn biến bảng đấu để biết cơ hội đi tiếp.

    • 84'Đông Timor ép sân, Campuchia vẫn sắc bén

      Phút 84', Đông Timor nhỉnh hơn về cầm bóng (42 - 58) và phạt góc (4 - 9), nhưng Campuchia vẫn sắc bén hơn trong các pha kết thúc với 6 - 2 lần dứt điểm trúng đích. Đội đang dẫn 2-0 tiếp tục cho thấy sự hiệu quả dù chịu sức ép.

    • 89'Sokmeng Chea vào sân ở phút 89

      Phút 89, Sokmeng Chea được tung vào sân khi trận đấu đã bước vào những phút cuối.

    • 89'Dimong Sophal vào sân phút 89

      Phút 89', Dimong Sophal được tung vào sân thay Soknet Hav. Một sự điều chỉnh muộn khi trận đấu bước vào những phút cuối.

    • 90'Mon Rado đánh đầu, Campuchia nới rộng cách biệt

      Phút 90', Mon Rado đánh đầu ghi bàn, giúp Campuchia nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Đông Timor.

    • 96'Đông Timor cầm bóng nhưng Campuchia sắc bén

      Phút 96, Đông Timor kiểm soát bóng 44 - 56 và hưởng 5 - 10 quả phạt góc, nhưng Campuchia mới là đội tạo ra khác biệt với 11 - 10 cú dứt điểm, trong đó có 8 - 4 lần trúng đích. Thế trận nghiêng về khả năng kiểm soát của Đông Timor, còn Campuchia phòng ngự và chờ thời cơ phản công.

    • KTKết thúc: Campuchia 3-0 Đông Timor

      Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

    Cập nhật lúc 19:27 03/08/2026

    Đội hình chính thức
    Campuchia
    Sơ đồ 4-4-2
    Đông Timor
    Sơ đồ 5-4-1
    22
    Kimhuy Hul
    18
    Ouk Sovann
    5
    Hikaru Mizuno
    24
    Im Vakhim
    19
    Phat Sokha
    17
    Ty Sa
    4
    Alisher Mirzaev
    14
    Soknet Hav
    16
    Devit Yem
    7
    Iago
    8
    Samuel Bong
    1
    Dylan Niski
    3
    Eric Tomás Tam Silva
    6
    João Manuel de Jesus Varudo Afon
    16
    Ryan Harris Jom
    18
    Olagar Malik
    17
    Liam Fernando Farrugia de Olivei
    9
    Joao Rangel
    8
    Claudio Osorio
    13
    Tristan Xavi Arrarte
    11
    Zenivio Morientes Gostavo Concei
    14
    Zion Plinio Daniel Bessie Cruz
    Dự bị
    Campuchia
    1 Koy Salim3 Dimong Sophal11 Mon Rado12 Suhana Sos13 Chenmakara Nu15 Tum Makara21 Ly Heng Reth23 Sovann Makara Sin25 Mon Vanda
    Đông Timor
    4 Anizo Correia5 Juvito Moniz7 Luís Figo12 Alexandre Oscar Lima Quintao15 Palomito António Caffin Ribeiro19 Corsino Lemos20 Egidio Lurio21 Angenuco Viegas22 Vabio Canavaro Araújo Santos Pir
    Cập nhật đội hình lúc 16:54 03/08/2026
    CampuchiaThống kêĐông Timor
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    11
    Dứt điểm
    10
    8
    Trúng đích
    4
    5
    Phạt góc
    10
    12
    Phạm lỗi
    4
    3
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    5
    Cầu thủ nổi bật
    Soknet Hav
    Soknet Hav
    Campuchia
    2 bàn
    M
    Mon Vanda
    Campuchia
    1 kiến tạo
    S
    Sokmeng Chea
    Campuchia
    1 kiến tạo
    Kimhuy Hul
    Kimhuy Hul
    Campuchia
    Điểm 7.45

    Thông tin trận đấu

    Campuchia sẽ chạm trán Đông Timor tại ASEAN Cup vào lúc 17h30 ngày 03/08/2026. Cả hai đội đều đang đứng ở nhóm cuối bảng và chưa giành được điểm nào, khiến cuộc đối đầu này trở thành màn so tài đáng chú ý trong bối cảnh hai bên cùng cần tạo ra chuyển biến.

    Campuchia hiện đứng hạng 4 với 0 điểm, còn Đông Timor xếp hạng 5 cũng với 0 điểm. Khoảng cách về vị trí không lớn, nhưng dữ liệu đối đầu trong 5 lần gặp nhau gần nhất cho thấy Campuchia chiếm ưu thế rõ rệt.

    Phong độ tạo ra bài toán tâm lý

    Campuchia bước vào trận đấu sau 2 thất bại liên tiếp. Đây là chuỗi kết quả cho thấy đội bóng này chưa tạo được sự ổn định cần thiết, đồng thời phải chịu áp lực tìm kiếm phản ứng tích cực trong lần ra sân tiếp theo.

    Đông Timor có phong độ kém hơn khi thua cả 3 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này đặt ra yêu cầu lớn về khả năng tổ chức, sự tập trung và cách đội bóng duy trì thế trận trong những thời điểm khó khăn.

    Với cả hai đội đều chưa có điểm, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Campuchia có lợi thế nhất định từ lịch sử đối đầu, nhưng phong độ gần đây không cho phép họ chủ quan. Trong khi đó, Đông Timor cần biến sự khát khao cải thiện kết quả thành một cách tiếp cận chặt chẽ và hiệu quả hơn.

    Campuchia có ưu thế từ đối đầu

    Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Campuchia thắng 4 trận, hòa 0 trận và Đông Timor thắng 1 trận. Con số này phản ánh ưu thế đáng kể của Campuchia trong các cuộc đối đầu trực tiếp, dù không thể thay thế hoàn toàn cho đánh giá về phong độ hiện tại.

    Đáng chú ý, cán cân đối đầu giúp Campuchia có thêm cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ thực sự phát huy giá trị nếu đội chủ nhà kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế những sai sót khiến chuỗi thất bại gần đây kéo dài.

    Cuộc đấu ở khu vực giữa sân

    Không có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến được cung cấp, vì vậy chưa thể xác định chính xác cách hai đội sẽ bố trí nhân sự. Dù vậy, thế trận nhiều khả năng sẽ được định hình bởi khả năng tranh chấp và duy trì cự ly đội hình của mỗi bên.

    Campuchia có thể hướng đến việc tận dụng lợi thế đối đầu để chủ động hơn trong cách triển khai. Điều quan trọng với họ là biến sự chủ động thành những pha lên bóng có tổ chức, thay vì chỉ dựa vào cảm hứng hoặc áp lực từ kết quả trong quá khứ.

    Ở phía đối diện, Đông Timor cần ưu tiên sự chắc chắn sau chuỗi 3 trận thua. Một hệ thống giữ được khoảng cách hợp lý sẽ giúp đội bóng này hạn chế không gian cho Campuchia, đồng thời tạo nền tảng để chuyển trạng thái nhanh khi có cơ hội.

    Nhận định trước trận

    Campuchia sở hữu lợi thế rõ ràng hơn về lịch sử đối đầu, trong khi cả hai đội đều đang có 0 điểm và cần tìm cách thay đổi xu hướng hiện tại. Đông Timor bước vào trận với chuỗi thua dài hơn, còn Campuchia có thêm điểm tựa từ việc thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất.

    Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi đội nào kiểm soát tốt hơn áp lực và duy trì sự tập trung trong suốt thời gian thi đấu. Campuchia được đánh giá nhỉnh hơn nhờ ưu thế đối đầu, nhưng Đông Timor vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cân bằng nếu tổ chức phòng ngự kỷ luật và tận dụng tốt những thời điểm chuyển đổi.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Campuchia · 4 thắng0 hòaĐông Timor · 1 thắng
    17/12/2024
    Campuchia
    2 - 1
    Đông Timor
    CAM
    21/10/2016
    Campuchia
    3 - 2
    Đông Timor
    CAM
    16/10/2014
    Đông Timor
    2 - 3
    Campuchia
    CAM
    05/10/2012
    Campuchia
    1 - 5
    Đông Timor
    ĐT
    24/10/2010
    Campuchia
    4 - 2
    Đông Timor
    CAM
    Campuchia
    5 trận gần nhất
    BB
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    7
    Thủng lưới
    Đông Timor
    5 trận gần nhất
    BBBTT
    3
    Trận
    0-0-3
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    12
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Singapore3210+37TTH
    2Indonesia2200+76TT
    3Việt Nam2110+74TH
    4Campuchia2002-50BB
    5TBC000000
    5Đông Timor3003-120BBB
    Tình hình lực lượng
    Campuchia
    Sor Rotana (Calf Injury)
    Nick Taylor (Unknown Injury)
    Sokyuth Kim (Ankle Injury)
    Kakada Sin (Ankle Sprain)
    Đông Timor
    Không có thông tin

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Campuchia 3-0 Đông Timor: Campuchia giành chiến thắng
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